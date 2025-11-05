Gloria Trevi aplaude la valentía de Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil: “Mexicanas como tú inspiran”

(IG: @fatimaboschfdz // @gloriatrevi)

El caso de Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo, le dio la vuelta al mundo.

Personalidades del medio artístico y ex participantes del certamen de belleza han externado su indignación por lo sucedido y han mandado mensajes de apoyo a la modelo mexicana oriunda de Tabasco.

Entre ellos destacaron las ex reinas de belleza Lupita Jones (Miss Universo 1991 y ex directora del certamen en México), Ximena Navarrete (Miss Universo 2010) y Alicia Machado (Miss Universo 1996).

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Gloria Trevi apoya a Fátima Bosch

La famosa cantante mexicana compartió un contundente mensaje de apoyo para la modelo mexicana a través de sus redes sociales.

En éste no solo habló sobre lo complicado puede resultar ser una persona pública, también aplaudió la entereza con la que Bosch enfrentó la situación.

“Conozco lo que es estar bajo los reflectores y sentir el peso de las críticas. Por eso, cuando veo a alguien como @fatimaboschfdz levantar la voz, no puedo más que aplaudir su valentía”, comenzó.

(IG: @gloriatrevi)

Y agregó: "Ser auténtica, defender tus principios y mantenerte firme en lo que crees no es fácil en un mundo que muchas veces quiere que te calles o te conformes. No estamos aquí para agradar, estamos para brillar con la verdad y con la fuerza de lo que somos”.

La intérprete de Vestida de Azúcar cerró su mensaje con unas palabras sobre la importancia de valorar la dignidad.

“Mexicanos como tú inspiran, porque nos recuerdan que el que agacha la cabeza ante la injusticia pierde la corona de su dignidad; hay que tener la capacidad de decir ‘basta’ cuando algo no está bien.

La mexicana fue contundente con su postura (Tiktok ahtisa_universeph)

Cabe recordar que Gloria Trevi lleva varios años envuelta en controversia por su relación personal y laboral con su ex mánager, Sergio Andrade. Derivado de ello, también enfrenta un proceso legal contra de la periodista de espectáculos, Pati Chapoy.

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil tras insultar a Fátima Bosch

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, anunció que se tomarán acciones legales y corporativas en contra de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras insultar públicamente a Fátima Bosch, representante mexicana, en un evento que se llevó a cabo en Tailandia.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, anunció acciones corporativas y legales contra Nawat Itsaragrisil tras insultar a la mexicana Fátima Bosch. (Instagram: Miss Universe)

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados (...) Ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea porque nadie es más que el otro”, remarcó.

Hasta el momento, se desconoce qué medidas se tomarán contra Nawat Itsaragrisil, pero se sabe que Fátima Bosch continuará en el certamen de belleza.