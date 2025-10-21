Así fue la detención de Tania “N”, exdiputada del PRI acusada de homicidio y ligada a La Barredora del CJNG en Puebla | VIDEO

Tania Félix "N", es señalada de presunto homicidio calificado por las autoridades. (FOTO: FGE Puebla)

Por medio de Facebook, Aurora “N”, hermana de Tania Félix “N”, transmitió el momento de la reaprehensión de la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) minutos después de salir de una audiencia en en Centro de Justicia de Puebla.

De acuerdo con los datos oficiales, dicha audiencia concluyó después de las 14:00 horas el pasado 20 de octubre, donde se presentó un amparo concedido por un Juez Federal, lo que le permitió a la exedil obtener el cambio de medida cautelar a proceso de libertad, sin embargo, investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron a la salida del Centro de Justicia y la aprehendieron nuevamente.

“Podemos observar que la están deteniendo injustificadamente. Mi hermana ya iba saliendo de celebrar su audiencia donde le dieron su libertad.

“Ella aún no ha leído el documento (la orden de aprehensión en contra de la exedil), ni siquiera sabe que está ahí su nombre y le están dando nuevamente otra orden de aprehensión”, comentó Aurora “N”, hermana de la exdiputada.

Al momento de la detención se pudieron observar al menos tres investigadores especiales de la FGE acompañados de elementos de seguridad estatales y federales que portaban armas largas.

Según las autoridades de la FGE, un Juez de Control ordenó la reaprehensión de Tania Félix “N” por su presunta responsabilidad de homicidio calificado en agravio de dos personas en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, sin embargo, las autoridades no han emitido más información más que el informe de detención y lo declarado en el video de Facebook.

Hasta el momento, las dependencias de seguridad no han emitido más detalles del caso, sin embargo, Tania Félix “N” ya se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de México.

“No es el documento oficial, no hay ninguna firma, no hay ningún sello, entonces no la pueden llevar.

“Son unos criminales, nuevamente se llevan a mi hermana, porque le están imputando nuevamente otra orden y esas personas que vienen aquí armadas ni siquiera se identificaron, voy a hacer de una vez el amparo”, comentó la hermana de la exdiputada al final del video.

Operativa Barredora

La primera detención de Tania Félix “N” ocurrió en mayo de 2024, durante un operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) en la colonia Tres Cruces de Puebla. La policía aseguró en el lugar armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo, además de arrestar a otros seis sujetos, uno de ellos menor de edad.

Tania Félix "N", excandidata del PRI, está relacionada con la Operativa Barredora, célula del CJNG. (Infobae)

A todos se les imputó inicialmente homicidio, narcomenudeo y posesión de armas, pero el juez descartó el cargo de homicidio y solo vinculó a proceso a la ahora reaprehendida por delitos contra la salud y portación de armas.

Las investigaciones apuntaron que la detenida era pareja sentimental de Juan “N”, alias El Apá y/o El Moreno, presunto líder del grupo criminal ligado al CJNG con presencia en varios estados y responsable de secuestros, tráfico de drogas y homicidios dolosos.

El mismo expediente judicial hace referencia a la presunta relación de Tania Félix “N” con el hallazgo de siete cadáveres desmembrados en el Periférico Ecológico, el 5 de abril de 2024.