Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

Fue capturado junto con otros dos sujetos tras un operativo en Guadalajara. (X/@OHarfuch/)

Nazario R. R., un hombre capturado junto con tres sujetos en Guadalajara, Jalisco, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. Dicho hombre es señalado como una persona ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tanto a Nazario R. R. como Juan “E” y Jorge “Q”, fueron vinculados a proceso el 27 de octubre. Lo anterior luego de ser asegurados junto con clorhidrato de metanfetamina, MDMA (droga sintética conocida como éxtasis) y marihuana.

“El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Jalisco, con sede en Puente Grande, decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para la investigación”, es parte del informe de las autoridades.

Uno de ellos es identificado como operador del CJNG. (Crédito: FGR)

A los tres sujetos también les fueron aseguradas dos armas de fuego, así como cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A lo anterior se le suma la incautación de dispositivos electrónicos y diversos vehículos, entre ellos una camioneta blindada y un Razer, según detalla la Fiscalía General de la República (FGR).

De líder sindical a operador del CJNG

Cabe destacar que Nazario R se desempeñaba como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco. Se dedicaba a gestionar rutas y permisos gremiales

Reportes de inteligencia indican que las tres personas arrestadas en Guadalajara serían integrantes del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

(FOTO: Especial)

Además, Nazario R es identificado como el encargado de actividades de venta de droga y extorsiones tanto en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, como en Oriental, Puebla.

Se trata de un hombre señalado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como “operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

Una fotografía con el gobernador de Jalisco

Luego de darse a conocer la detención de los tres sujetos y en especifico la del líder sindical, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que coincidió con uno de los sujetos detenidos y también destacó que si el hombre es hallado culpable, entonces deberá afrontar las consecuencias.

“Sé reconocer a las personas con las que he coincidido; si cometió un delito, tendrá que pagarlo”, comentó Lemus en una entrevista con Aristegui Noticias.