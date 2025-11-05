Claudia Sheinbaum se reúne virtualmente con Nahle, Menchaca y Armenta: supervisa avances tras lluvias de octubre

Claudia Sheinbaum se reúne con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Puebla e Hidalgo, para supervisar avances por lluvias. (Foto: Claudia Sheinbaum)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en su cuenta de X, que se reunió este martes 4 de noviembre de 2025, con la gobernadora de Veracruz, así como con los gobernadores de Hiadalgo y Puebla de manera virtual para supervisar avances en las acciones de apoyo que restan en estas entidades tras las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias de octubre.

“En reunión virtual con la gobernadora de Veracruz, los gobernadores de Hidalgo y Puebla, así como servidores públicos del gobierno federal, supervisamos avances en las acciones de apoyo a la población afectada por lluvias”, escribió la mandataria.

Adelantó que entre los trabajos que aún se realizan son las actividades de la Secretaría del Bienestar: “Continúa el censo de viviendas y la entrega de apoyo directo a familias”.

Suman 83 personas muertas por las afectaciones ocasionadas en cinco estados

Hasta la última actualización en el micrositio del Gobierno de México realizada el pasado 1 de noviembre, la cifra de personas desaparecidas ha sido actualizada, sumando 83 personas fallecidas y 16 no localizadas:

Hidalgo: suman 22 muertes y 9 personas no localizadas

Puebla: 23 personas fallecidas y 1 no localizadas

Querétaro: 1 deceso

Veracruz: 37 personas fallecidas y 6 no localizadas

Aún son 40 las localidades sin comunicación, siendo Hidalgo la de mayor estancamiento con 36, mientras que en Veracruz restan 4, los otros estados ya se presentan en ceros.

Por otro lado, los caminos cerrados se centran en Hidalgo y Puebla, sumando 22 de 476 caminos abiertos.

Sin embargo, las escuelas aún están en proceso de ser atendidas en tres entidades, según el corte del 3 de noviembre a las 19:00 horas, aún faltan ser atendidas en estos estados:

Hidalgo 218 atendidas de 219 afectadas

Querétaro 93 atendidas de 121 afectadas

Veracruz 303 atendidas de 456 afectadas

Chapula quedará inhabitable por fuertes lluvias en Hidalgo

En entrevista con medios, Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que como resultado de las intensas lluvias del 9 y 10 de octubre de 2025, existen comunidades en el estado que no podrán ser habitadas de nuevo debido a los daños severos que sufrieron.

Las autoridades declararon inhabitada la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, después de que el desbordamiento de un río destruyera la mayoría de las viviendas.

El gobernador Julio Menchaca explicó que, aunque la localidad se localiza a pocos minutos de la cabecera municipal, las dificultades de acceso obligaron a implementar una evacuación aérea. En este operativo, lograron rescatar a los 144 residentes de Chapula, e incluso “hasta dos perritos” fueron trasladados en un helicóptero privado, según relató el mandatario estatal.