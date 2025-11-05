México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

Karime Pindter es la conductora de esta temporada, el cual arrancó en el mes de septiembre

Para el capítulo de La Más Draga 7 de este martes 4 de noviembre ya fue revelado quién será la invitada especial, que acompañará al jurado.

Cada martes, es decir, cada episodio, la producción de este reality show invita a un invitado o invitada especial, el cual regularmente es aliado.

Tanto el jurado como la invitada o invitado especial serán los encargados de evaluar el trabajo drag de cada concursante. Es importante destacar que en cada capítulo hay una temática que las ‘feminozas’ deben seguir para su presentación.

Aquella que tenga menos desempeño en su trabajo, de acuerdo a las críticas de los jueces, tendrá que abandonar la competencia. Regularmente son elegidas las “dos menos” y a través del “reto de doblaje”, la invitada o el invitado especial elige quién es la eliminada.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7 y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del sexto capítulo de La Más Draga 7 de este martes 4 de noviembre?

La invitada especial de este sexto capítulo de La Más Draga 7 es María León, el cual se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 4 de noviembre.

La cantante formará parte del jurado. Como se mencionó anteriormente, como invitada especial, ella decide quién será el o la eliminada.

La cantante de pop formará parte del jurado de este sexto episodio. Crédito: X/@Lamasdraga

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

¿Quién es María León?

María León es una actriz, cantante y bailarina mexicana reconocida principalmente por su trabajo en televisión, teatro y música.

Inició su carrera como vocalista del grupo musical Playa Limbo, donde alcanzó notoriedad en la escena pop mexicana. Posteriormente inició una carrera como solista.

En el ámbito actoral, ha participado en telenovelas y series, destacándose en producciones como Guerra de ídolos y La reina soy yo.

También ha trabajado en teatro musical, protagonizando obras como Hoy no me puedo levantar y Chicago en México.

María León es conocida por su versatilidad artística y su capacidad para combinar la música y la actuación en sus proyectos, consolidándose como una figura relevante en el entretenimiento mexicano.

