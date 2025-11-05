Lupita Jones aplaude la reacción de Fátima Bosch ante insultos de Nawat Itsaragrisil

Lupita Jones respalda a Fátima Bosch tras el trato recibido en Miss Grand International y exige respeto para las mujeres en certámenes de belleza. (Foto: Instagram)

La reacción de Lupita Jonesfrente a la polémica suscitada por el trato recibido por Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, ha energizado el debate sobre el respeto y la dignidad de las mujeres en los certámenes de belleza.

La controversia surgió cuando el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, hzio inapropiados a Bosch durante una actividad protocolaria en Tailandia, situación que llevó a una ola de solidaridad internacional y a manifestaciones de apoyo protagonizadas por figuras influyentes del sector.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

El incidente ocurrió cuando Itsaragrisil confrontó a Bosch frente a más de 130 concursantes, acusándola de negarse a publicar contenido promocional del país anfitrión.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, preguntó el empresario ante cámaras. Tras la respuesta de Bosch, respaldada por la directiva nacional mexicana, el organizador la llamó “cabeza hueca” y la exhortó a abandonar la sala.

Lupita Jones aplaude reacción de Fátima Bosch en Tailandia

Bajo dicho contexto, Lupita Jones, exMiss Universo y referente del certamen en México, manifestó su respaldo a Bosch a través de un comunicado publicado en Instagram.

“No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad”, expresó.

Lupita Jones en Instagram (Captura de pantalla)

La declaración de Jones subraya la transformación experimentada por los concursos de belleza y la expectativa de que estas plataformas reflejen los valores de las mujeres contemporáneas. Además, aludió a las denuncias realizadas por Bosch sobre comportamientos inadecuados dentro de la organización, señalando: “El verdadero valor de una mujer se manifiesta cuando decide no guardar silencio ante las injusticias”.

Asimismo, valoró la permanencia de Bosch en la competencia tras el incidente, pues más allá del brillo de la corona, las candidatas deben ser reconocidas como portavoces de causas sociales y humanas, no como objetos de exhibición.

Por lo que en su texto citó a Bosch: “No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte”.

La mexicana habló sobre su incidente con Nawat (Tiktok ahtisa_universe)

Cabe mencionar que la organización Miss Universo respondió al altercado mediante un comunicado, donde informó el envío de una delegación encabezada por Mario Búcaro, nuevo director ejecutivo, para reforzar la supervisión del concurso. No obstante, confirmó que el evento se mantendrá conforme al calendario original.