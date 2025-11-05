México

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, alza la voz ante lo ocurrido con Fátima Bosch en Tailandia

Un fuerte intercambio de palabras entre la representante de México y el presidente de Miss Grand International desató una ola de reacciones

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010,
Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, pide el regreso de la organización original para garantizar el respeto en el concurso. (IG)

La reciente edición de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, se encuentra en el centro de la controversia tras un enfrentamiento entre la representante mexicana, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen.

Durante una reunión con las concursantes, en la que surgieron cuestionamientos sobre la participación de Bosch, el directivo la llamó “cabeza hueca” y ordenó la intervención del personal de seguridad, lo que elevó la tensión en el evento.

“Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca", mencionó Nawat; a lo que Bosch respondió: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto”.

La mexicana habló sobre su incidente con Nawat (Tiktok ahtisa_universe)

Qué dijo Fátima Bosch tras su intercambio de palabras con Nawat Itsaragrisil

El episodio, grabado y difundido en redes sociales, desencadenó el pronunciamiento de Bosch ante medios de comunicación, donde defendió su dignidad y reafirmó la necesidad del respeto hacia las mujeres en el ámbito de los concursos internacionales de belleza.

“Lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo. Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, sólo intento ser amable, dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas", expresó en un encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, mandó un contundente mensaje para todas las mujeres que la siguen, asegurando que ninguna mujer merece que una corona les arrebate su dignidad.

“El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso“, sentenció.

La ex Miss Universo Ximena
La ex Miss Universo Ximena Navarrete sugiere que los nuevos organizadores busquen apoyo del equipo previo para mejorar el certamen. Foto: Instagram/@ximenanr

Reacción de Ximena Navarrete ante lo ocurrido con Fátima Bosch

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, se manifestó en redes sociales tras el incidente que involucró a la representante mexicana Fátima Bosch en el certamen Miss Universe en Tailandia.

En una publicación, indicó su deseo de ver a la organización original de Miss Universe a cargo del evento, mencionando la necesidad de que los actuales organizadores busquen apoyo del equipo previo para garantizar el adecuado desarrollo del concurso.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Me encantaría ver a mi familia original de MUO (Miss Universe Organization) dirigiendo este certamen con clase y respeto (...) Sería maravilloso que los nuevos organizadores y la nueva organización pidieran ayuda al equipo original, porque ellos sí saben cómo hacerlo. Amor a todos por aquí”, manifestó.

