Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, alza la voz ante lo ocurrido con Fátima Bosch en Tailandia

La reciente edición de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, se encuentra en el centro de la controversia tras un enfrentamiento entre la representante mexicana, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen.
Durante una reunión con las concursantes, en la que surgieron cuestionamientos sobre la participación de Bosch, el directivo la llamó “cabeza hueca” y ordenó la intervención del personal de seguridad, lo que elevó la tensión en el evento.
“Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca", mencionó Nawat; a lo que Bosch respondió: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto”.
Qué dijo Fátima Bosch tras su intercambio de palabras con Nawat Itsaragrisil
El episodio, grabado y difundido en redes sociales, desencadenó el pronunciamiento de Bosch ante medios de comunicación, donde defendió su dignidad y reafirmó la necesidad del respeto hacia las mujeres en el ámbito de los concursos internacionales de belleza.
“Lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo. Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, sólo intento ser amable, dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas", expresó en un encuentro con los medios de comunicación.
Asimismo, mandó un contundente mensaje para todas las mujeres que la siguen, asegurando que ninguna mujer merece que una corona les arrebate su dignidad.
“El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso“, sentenció.
Reacción de Ximena Navarrete ante lo ocurrido con Fátima Bosch
Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, se manifestó en redes sociales tras el incidente que involucró a la representante mexicana Fátima Bosch en el certamen Miss Universe en Tailandia.
En una publicación, indicó su deseo de ver a la organización original de Miss Universe a cargo del evento, mencionando la necesidad de que los actuales organizadores busquen apoyo del equipo previo para garantizar el adecuado desarrollo del concurso.
“Me encantaría ver a mi familia original de MUO (Miss Universe Organization) dirigiendo este certamen con clase y respeto (...) Sería maravilloso que los nuevos organizadores y la nueva organización pidieran ayuda al equipo original, porque ellos sí saben cómo hacerlo. Amor a todos por aquí”, manifestó.