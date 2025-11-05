Alicia Machado rompe en llanto al mostrar su apoyo a Fátima Bosch

Alicia Machado se pronuncia sobre el caso de Fátima Bosch. (Facebook/Instagram)

Alicia Machado, Miss Universo 1996, realizó una transmisión en vivo en redes sociales donde expresó entre lágrimas su apoyo incondicional a Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, luego de que la concursante mexicana denunciara agresiones verbales y trato indebido por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

El caso Bosch reavivó en la opinión pública latinoamericana recuerdos del acoso que sufrió Machado décadas atrás y puso de nuevo el foco en las condiciones a las que se enfrentan las mujeres participantes en certámenes globales.

“Sigue siendo el mismo problema”

Durante una transmisión realizada en Instagram este martes, Alicia Machado se mostró conmovida y criticó abiertamente lo sucedido con Fátima Bosch y el manejo del certamen por parte de la organización.

Alicia Machado durante el concurso en1996. (Reuters)

La venezolana —que enfrentó acoso mediático y humillaciones durante su reinado, históricos por la presión ejercida en ese momento por Donald Trump— relató: “En el año 97 al día de hoy, sigue siendo el mismo problema, porque es un problema cultural. Entonces, no entiendo por qué se sigue avalando que estos concursos internacionales caigan en malas prácticas…”

Machado no solo nombró el antecedente histórico, sino que denunció abiertamente la elección de países sede para Miss Universo que no garantizan derechos a las mujeres.

“No entiendo por qué chingada madre se van para allá a hacer el concurso internacional, un concurso americano de mujeres que estamos en otra era y en otro momento”, criticó.

Señaló que muchas de las participantes provienen de países donde la desigualdad de género es profunda. “Más que todas las que vienen de estos países musulmanes, de estos países donde la mujer no vale nada y donde estamos a años luz de siquiera tener el 10% de igualdad y de derechos que tenemos nosotras las americanas (del continente Americano)” explicó.

Alicia Machado, exmiss Universo, respalda a Fátima Bosch y se lanza contra Nawat Itsaragrisil. (Tiktok: aliciaa_machado)

En Miss Universo, continuó, las participantes pueden acceder a una libertad que en muchos casos resulta inédita, al dejar atrás las limitaciones impuestas por sus religiones, sistemas patriarcales y desigualdades de género, representando así a las niñas de sus países que buscan ese mismo derecho, recalcó.

La también actriz atribuyó gran parte del problema a la estructura misma del certamen. Sostuvo que la organización no puede permitir que figuras como Nawat Itsaragrisil mantengan contacto con las delegadas, y exigió públicamente su expulsión: “¿Este cabeza de huevo quién se cree que es? Este pinche patán de mierd* misógino”.

Machado también pidió una transformación profunda en la función del certamen, planteando que el objetivo central debe ser la lucha por los derechos y la igualdad de género, dejando en un plano secundario la belleza y el espectáculo. Insistió en la necesidad de devolver a Miss Universo un papel diplomático real, acorde con los retos sociales actuales.

“El único objetivo que le queda a la organización del Miss Universo, para lo único que va a servir la Miss Universo, es para pelear por los derechos y la igualdad de género en el mundo. Eso es para lo único que sirve la Miss Universo... tiene que volver a tener un trabajo diplomático, importante, porque si no... ¿Para qué siguen haciendo el concurso?”, advirtió.

La organización Miss Universo confirmó sanciones y el inicio de medidas legales contra su directivo en Tailandia, luego de que Fátima Bosch, Miss México, fuera insultada. (Instagram)

Derramando algunas lágrimas, visiblemente conmovida al recordar su paso por el concurso y la rabia de los hechos recientes, Alicia Machado envió su solidaridad a Bosch y a toda América Latina.

“Estoy con Miss México, espero que gane esta niña. Tienes todo mi amor… Espero que el señor Rocha y el señor Ronald Day… los directores de este concurso… saquen de la organización a quienes no respeten a las concursantes. Porque los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, los latinos se respetan, las personas se respetan, las mujeres se respetan".

La polémica entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch

Las declaraciones de Alicia Machado no pasaron inadvertidas para el público y las ex Miss Universo, quienes en distintos foros y redes recordaron las similitudes con el episodio vivido por la venezolana en 1996. En aquel momento, Machado fue objeto de comentarios despectivos sobre su cuerpo y su trabajo, y denunció acoso a nivel internacional, episodios que provocaron repercusiones profundas en su salud y carrera.

La controversia entre la Miss México 2025, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, se desencadenó durante una reunión oficial con las candidatas en el marco de las actividades preliminares en Tailandia.

La mexicana fue contundente con su postura (Tiktok ahtisa_universeph)

El directivo cuestionó el nivel de participación en la promoción local y, en particular, acusó a Bosch de no cumplir con la publicación de contenidos requeridos en redes sociales sobre el certamen y el país anfitrión.

La situación escaló cuando Nawat Itsaragrisil se dirigió a Bosch con frases como “¡cállate!” y la llamó “estúpida” delante del resto de las participantes.

Ante esos insultos, Bosch optó por abandonar la sala. A esa acción se sumaron decenas de delegadas de otras naciones, en señal de apoyo y protesta, pese a que Itsaragrisil amenazó a quienes se retiraran y que llegó a llamar a personal de seguridad.

Horas después, Fátima Bosch reapareció ante medios de comunicación y en redes sociales. Reiteró que había sido agredida verbalmente y lamentó la falta de profesionalismo del directivo. En sus declaraciones, Bosch enfatizó que “nadie tiene derecho a silenciarnos” y subrayó la importancia de no tolerar ningún tipo de vejación hacia las participantes.

La polémica motivó la intervención de la sede global de la Organización Miss Universo (MUO), que condenó los hechos.

El director Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales, donde admitió: “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”.

Ya por la noche, el presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, comunicó una serie de medidas que buscan proteger la integridad de las participantes y limitar todo vínculo de Itsaragrisil, quien tendrá mínima participación en el concurso y además enfrentará consecuencias corporativas y legales que pronto serán dadas a conocer.