México

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 23 de mayo

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

Guardar
Google icon
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

PUBLICIDAD

Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 23 de mayo al corte de las 15:00 horas.

PUBLICIDAD

Calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Muy Mala", lo que significa un riesgo "Muy Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país.

Esto debe ser considerado por todos los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 6 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Aplica un protector solar con FPS de 30+.

Procura permanecer en la sombra o en interiores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Mala

Azcapotzalco (CAM): Mala

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Mala

Tláhuac (TAH): Aceptable

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Mala

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Mala

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Muy

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Muy

Tultitlán (TLI): Mala

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 23 de mayo: se presentan lluvias ligeras en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 23 de mayo: se presentan lluvias ligeras en la capital

Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

El futbolista mexicano se encuentra lesionado, situación que lo dejaría fuera de la convocatoria del Vasco Aguirre

Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

El festival congratuló al argentino Federico Luis por su coproducción entre México, Chile y Francia

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

Caso CIA: Andrea Chávez celebra que FGR cite a Maru Campos como testigo en la investigación

La senadora de Morena con licencia celebró el citatorio que obliga a Campos Galván a comparecer por el operativo realizado en la sierra de Chihuahua

Caso CIA: Andrea Chávez celebra que FGR cite a Maru Campos como testigo en la investigación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató apoyada por colectivos de búsqueda en Jalisco

Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Operativo en Culiacán culmina con la detención de ocho civiles armados, incluidos menores y una mujer

Veracruz vive jornada sangrienta: ataques armados y asesinatos dejan ocho víctimas

ENTRETENIMIENTO

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

Quién es Cecilia Tijerina, la famosa que tuvo un romance con José Ángel, padre de Gael García Bernal

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Erica Alonso ya no administra la sucesión de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

DEPORTES

Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón

El Grande Americano rompe en llanto durante serenata en la CDMX: “Gracias mi gente, voy por ti chaparro americano”

El “Siuuu” llegó hasta el altar: joven le promete matrimonio a su novia si le sale estampa de Cristiano Ronaldo