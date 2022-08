“Un asunto muy importante”: Infobae desde el corazón de Atoyac, el único municipio que produce cocaína mexicana

En Guerrero está ocurriendo algo insólito y sin precedentes: el narco está intentando producir cocaína, algo que antes solo ocurría en Sudamérica. (Infobae)

Un mar de pequeños arbustos color verde alimonado y hojas con forma de elipse se levantaba sobre una extensión de terreno en algún punto escondido de la sierra de Guerrero. Desde arriba, el panorama era una mancha verde intenso rodeada de encinos, nanches y guayabos. A ras de suelo, se trataba del plantío de hoja de coca (Erythroxylum coca) más grande que se ha encontrado hasta el momento en México, un país acostumbrado desde hace décadas a producir marihuana y heroína, pero nunca antes —salvo casos contados— cocaína.

La primera vez que las autoridades localizaron plantas de coca en el país fue en 2014 en Tuxtla Chico, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala: mil 639 arbustos en un predio de 250 metros cuadrados. El ejército aseguró que era el primer plantío que se localizaba a “nivel nacional”, y no se volvió a tener noticia de un hallazgo similar hasta febrero del año pasado, cuando las autoridades encontraron cuatro hectáreas y un laboratorio para procesar las hojas en el estado de Guerrero. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que ya estaba al tanto: “Ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca”.

No se trató de un hecho aislado. Desde entonces la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha decomisado 21 plantíos en Atoyac de Álvarez, el único municipio en todo el país donde se tiene registro que el narco ha intentado sembrar la planta endémica de Los Andes para transformarla en la droga. Los cárteles llevan años tomando un papel activo en el tráfico internacional de cocaína, pero rara vez se había visto que la intentaran producir en su propia tierra, y tampoco se había visto que tuvieran un plan tan trazado para empezar a fabricar por primera vez en la historia una cocaína de denominación mexicana.

Las implicaciones de que en México se esté experimentando con el cultivo de hoja de coca son variadas. Por un lado significa más dinero y menos riesgos para las organizaciones delictivas, porque ya no es lo mismo que tengan que transportar el producto desde Sudamérica hacia los Estados Unidos —América del Norte es la región que más consume cocaína en el mundo, según la ONU—, que desde su propio territorio. Del otro lado, el peor escenario sería que México deje de ser solamente un país de tránsito y se convierta en productor internacional.

La ruta de la coca

Pasando la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez empezó el acceso a la sierra (Foto: Paul Miranda)

Era un jueves de agosto y estaba nublado. El aire era fresco. Tenía poco de haber amanecido cuando salimos de las instalaciones del 109 Batallón de Infantería, en el poblado del Ticuí, con una escolta de más de veinte militares armados. Se sintió cierta tensión en el ambiente cuando camarógrafo y reportero nos subimos en la misma camioneta que el teniente coronel Benito Hilario García Vázquez, cabeza del batallón desde hace dos años y comandante de unos 600 efectivos.

Estaban a punto de llevarnos al último cultivo de coca encontrado en la zona serrana de Atoyac de Álvarez, donde el pasado jueves 13 de agosto la Sedena aseguró el más grande plantío descubierto hasta la fecha en México. Una vez que dejamos atrás el cuartel, el comandante García Vázquez nos dijo que había dos caminos principales para subir a la sierra. Uno por el poblado de San Juan de la Flores, y el otro, que fue el que tomamos, el que se conoce como “la ruta del Paraíso”.

La vista panorámica que siguió a la cabecera municipal de Atoyac fue de serranía y laderas. Era evidente que nos empezábamos adentrar en la sierra. Tomamos un camino de curvas que en las siguientes dos horas nos conduciría a lo alto de las montañas.

Junto a nosotros, en el carril contrario, pasaban las combis que llevaban a los pobladores de las zonas más altas. Un viaje de casi cinco horas para llegar a la cabecera y hacer las compras o iniciar la jornada laboral. Cada día los habitantes que viven en las zonas más alejadas tienen que recorrer el mismo camino de ida y de regreso.

Habían pasado 15 minutos desde que iniciamos el trayecto cuando el coronel nos dijo que estábamos a 428 metros sobre el nivel del mar, y que dentro de poco ibamos a ver los primeros cafetales. “Una de las preguntas que más nos han hecho es si (la coca) no es un tipo de café”, nos dijo mientras sostenía una rama que había recolectado cerca de la cuneta durante una breve parada para demostrarnos por qué ambas plantas comparten características semejantes. Además de tener un aspecto similar, a las dos les gusta la altura, la humedad y se adaptan bien entre los 500 y los 2 mil metros de altitud, explicó.

Más adelante pasamos por los poblados de El Porvenir y Río Santiago, donde el año pasado fueron descubiertos los primeros plantíos de hoja de coca en Guerrero, y los segundos en territorio mexicano. Los militares encontraron aquella vez seis cultivos (cuatro hectáreas) y un intento de laboratorio para aislar el alcaloide de las hojas en un radio de tres kilómetros. Las autoridades creen que todavía están en la fase de experimentación, pues no se han tenido registros de decomisos de pasta base o polvo de cocaína producidos en México. “Están queriendo llegar al proceso, pero todavía no lo han conseguido. No hemos encontrado laboratorios hasta ahorita, al menos bien hechos, bien montados”, nos dijo al día siguiente, desde su comandancia, el general de brigada diplomado de estado mayor, Federico San Juan Rosales.

A las 9:24 de la mañana nos encontrábamos a mil 500 metros sobre el nivel del mar. Del otro lado de la ventana, en medio del bosque húmedo, se apreciaba una pequeña comunidad rodeada de frondosas laderas. Era “El Paraíso”, un pueblo de 3 mil 652 habitantes, en su mayoría agricultores, que se dedican principalmente al cultivo de café, maíz y aguacate. A 20 minutos de ahí se encuentra el poblado de “Los Planes”, donde nos desviamos de la carretera principal y nos incorporamos a un camino de terracería. El coronel nos dijo que a partir de ese momento, dependiendo de las condiciones del terreno, faltaba alrededor de una hora para llegar a los plantíos.

En media hora ya habíamos descendido a los 770 metros de altitud. Las dos Silverado en las que viajábamos con los militares empezaron a tener algunas dificultades con el lodo, los desniveles y las curvas. Ver la estrechez del camino y pensar que ya estábamos en lo más profundo de la sierra aumentó la sensación de nerviosismo. Nos detuvimos al llegar a un puente que pasaba por encima de un arroyo. Los soldados nos dijeron que a partir de ese momento íbamos a continuar a pie. A cada uno nos prestaron un par de botas para cruzar el río.

Plan de las Delicias: bastión de la coca

El camino lo tuvimos que seguir a pie y cruzar un riachuelo (Foto: Paul Miranda)

El aire ya se sentía bochornoso. En un momento el coronel señaló una pendiente que estaba a unos 500 metros de donde estábamos. Era la mancha verde en medio de la abundante vegetación. Un par de pasos más adelante volvió a señalar hacia el suelo y vimos una manguera negra que atravesaba el camino. Era la primera señal. “Cuando te encuentras algo así debes ponerte alerta”, nos advirtió. No nos habíamos dado cuenta pero ya nos habían empezado a rodear los primeros arbustos de coca. Los más altos apenas nos llegaban a la cintura. “Ya estamos dentro del plantío”, confirmó uno de los militares que nos escoltaban.

Se volvió a sentir la misma tensión del principio. Conforme avanzábamos, grupos de al menos tres militares se desplegaron hacia los laterales, dándonos la espalda, creando una especie de cerco a nuestro alrededor. Para el ojo inexperto, efectivamente las plantas podrían pasar por un tipo de café, pero el color verde intenso de las hojas, los filamentos y el tamaño de las semillas las diferenciaban.

El teniente coronel nos contó que él y sus hombres dieron con ese primer cultivo, de unas tres hectáreas, prácticamente por casualidad: un par de días antes de que atendiéramos el llamado del Ejército, sus subalternos alcanzaron a ver un jornalero nervioso en el arroyo que se echó a correr cuando vio que el convoy militar se aproximaba. “Él solito se delató. Si hubiera salido y nos hubiera saludado, probablemente no hubiera pasado nada y nos hubieramos seguido de largo”.

Caminando en línea recta unos 200 metros, a través de un sistema de riego con aspersores y mangueras sostenidas con palos de madera, detrás de una cerca, se encontraba el segundo plantío, de aproximadamente dos hectáreas y media. La mayoría de las plantas estaban levemente más altas que las del primer cultivo. Fácilmente superaban el metro de altura. En ese mismo terreno estaba el lugar de descanso de los jornales y el área donde preparaban su comida y lavaban los utensilios de cocina. Fue en este punto cuando asimilamos que estábamos en un área donde se producían drogas ilícitas, y aumentó nuestro nerviosismo.

El plantío contaba con un sistema de riego compuesto de mangueras y aspersores (Foto: Paul Miranda)

“Aquí vivían los jornales. Aquí comían y dormían”, nos explicó el coronel mientras sus hombres empezaron a desmontar lonas, casas de campaña, tendederos con ropa sucia, un brasero y una mesa con palas de cocina y algunas ollas. Encima de una colchoneta sucia nos miraba un perro negro que ni siquiera se inmutó cuando pasaron a su lado los militares. “Esos perros eran de ellos, no venían con nosotros”, nos aclaró el teniente.

Cuesta arriba, pasando por el campamento improvisado, estaba el tercer plantío, y en un terreno aledaño con forma de pendiente, el cuarto. En ambas superficies las plantas eran notablemente más altas que las de los dos primeros. El coronel Benito Hilario puso a mi lado un arbusto que me superaba hasta por dos cabezas. Yo mido 1.78. Los setos más viejos, según el teniente, tenían entre tres y cuatro años. Eso quiere decir que los narcos, en todo ese tiempo, posiblemente han sembrado más hectáreas de coca en Atoyac que aún no han sido descubiertas.

Bajando por un desnivel, hacia la zona más oculta de los cultivos, estaba una superficie podada de tierra y una mesa fabricada con troncos de madera que sostenía tambos oxidados y bidones con sustancias químicas. A un costado había un montículo de hojas de coca manchadas con una sustancia oscura. El coronel nos explicó que esa sustancia en realidad era gasolina y que esa área estaba designada para el proceso de transformación de las hojas en clorhidrato de cocaína.

A diferencia de las plantas de marihuana y amapola, en las que el compuesto psicoactivo se encuentra en las flores, en el caso de la coca son las hojas las que contienen la sustancia que provoca los efectos de la droga. Lo primero que hacen los “cocineros” es recolectar las hojas, para luego “triturarlas” o “picarlas” y añadirles cal o cemento para extraer el alcaloide. Después se hace la mezcla con gasolina. Este paso puede tomar hasta doce horas.

Los grupos criminales

Un perro miraba a los militares desde una colchoneta en el área de descando de los jornaleros (Gibrán Casas)

Lo siguiente es filtrar con ácido sulfúrico, sosa caústica y amoníaco. En la siguiente fase se agregan todavía más químicos: acetona y acido clorhídrico para diliur y hacer lo que se conoce en el argot del narco como “reventar” la paste base, antes de “escurrirla”. El resultado final es el clorhidrato de coca o cocaína pura. Lo último, después de que la sustancia blanquecina obtenida se prensó en forma de tabiques, es meterlos ocho minutos al horno de microondas para el secado.

El clima siguió siendo benevolente con nosotros cuando los soldados empezaron arrancar las primeras plantas desde la raíz y a quemarlas en una hoguera. Cada hectárea, según las estimaciones, da un rendimiento aproximado de 5 kilos de cocaína. En total fueron aproximadamente siete hectáreas de hoja de coca, con área de descanso para los agricultores, espacio para cocina, charolas para germinar, herbicidas, un vivero y un intento de laboratorio. De acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el kilo de clorhidrato de cocaína está en un precio mínimo de 11 mil pesos y un máximo de 462 mil.

Los tenientes Benito Hilario y Enrique Benítez Campoy nos explicaron que en promedio los jornales cobran al día entre 150 y 250 pesos por cuidar los cultivos de coca. Sin embargo, en ninguno de los 21 plantíos descubiertos hasta el momento se ha reportado un solo detenido y tampoco se sabe qué grupo criminal está detrás de estos experimentos. Lo más raro que han visto han sido siete hombres de nacionalidad extranjera (tres colombianos, tres costarricenses y un estadounidense) que no supieron explicar qué hacían merodeando en las inmediaciones de los sembradíos. “Suponemos que es gente que está trabajando en eso”, asumió el general San Juan Rosales.

El año pasado la organización International Crisis Group publicó un informe en el que reveló que en Guerrero operaban al menos 40 grupos criminales. “Es una barbaridad, pero la verdad creo que se quedaron cortos en el cálculo”, dijo a Infobae el profesor y director de proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia en la consultora Strategic Affairs, Armando Rodríguez Luna.

Los militares comenzaron a desmontar el plantío de coca (Foto: Paul Miranda)

Una base de datos creada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) confirmó que, en efecto, se quedaron cortos, pues identificó hasta 149 bandas delictivas que tienen influencia en la entidad.

Entre ellas destacaron Los Zetas, los Beltrán Leyva, los Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa, Cártel de Tláhuac, Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Sur, la Familia Michoacana, la Unión Tepito, los Ardillos, los Colombianos, los Escorpiones, los Rodolfos, los Rojos, la Tropa del Infierno (del Cártel del Noreste), entre otros.

Rodríguez Luna explicó que antes de que el ejército tuviera registro de este tipo de plantíos el narco empezó a experimentar con cultivos de hoja de coca en territorio mexicano desde la década de los setenta. El mismo Cártel de Sinaloa lo habría intentado en los años noventa. Aquellos experimentos, sin embargo, no tuvieron los resultados esperados. En aquella época no se contaba con la tecnología adecuada y los sembradíos, a falta de la instrumentación necesaria, pasaron a depender casi totalmente de las condiciones geográficas y climáticas que exigía la planta, siempre impredecibles y sujetas a cambio.

Hoy en día la tecnología que se requiere para tener éxito en este tipo de cultivos es más accesible, particularmente en el tema de los fertilizantes, los cuales influyen directamente en la cantidad y calidad de las hojas, que a su vez mejoran la producción, aseguró Luna.

Foto: Paul Miranda

Precisamente los fertilizantes y demás elementos químicos también representan una posible vía para identificar a los grupos criminales que están detrás de estos últimos experimentos, los cuales no necesariamente tendrían que estar financiados por grandes cárteles mexicanos, detalló el profesor.

“Es difícil saber cuáles son los grupos criminales que participan en esto, porque además en Guerrero hay una fragmentación muy particular. El tema es que quizá muchos de estos pequeños grupos que están detrás probablemente no son los agentes clave. Tendrían que ser otros actores, incluso tal vez de Estados Unidos o Colombia. Para importar los fertilizantes necesitan de compañías legalmente asentadas. Estamos hablando que muchos de estos elementos son lícitos”.

“Me parece que ahí se presenta una manera de empezar a explorar quienes están detrás. ¿Cuáles son las compañías que participan en el traslado y la logística de este tipo de fertilizantes en esa zona? ¿Cuáles son las empresas transportistas? No necesariamente rastreando el producto ilegal es como se van encontrar las rutas y los actores; también está la vía de los productos legales”.

México en el mercado internacional

El Comandante del 109 Batallón de Infantería sostiene uno de los tambos donde se hacía la mezcla de químicos para obtener el clorhidrato de cocaína (Foto: Paul Miranda)

Aunque los últimos hallazgos en Guerrero podrían sugerir que México se está convirtiendo en un actor relevante en la producción mundial de cocaína, lo cierto es que, según los expertos, todavía está muy lejos de alcanzar a países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, etc, en términos de cantidad, rendimiento y calidad final del producto.

Colombia fue en 2021 el principal productor de cocaína en todo el mundo, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según los datos del último año del que se tiene registro, ahí se produjeron 149 mil hectáreas de cultivo de coca, lo que significó un rendimiento aproximado de entre mil y mil 200 toneladas métricas de la droga. Los rendimientos anuales de Perú y Bolivia oscilan entre las 40 mil y las 60 mil hectáreas.

“En realidad es muy pobre la capacidad de producción. Va a ser muy difícil que se pueda lograr un proceso de cultivo de cocaína mexicana que compita con las otras ofertas que hay. No solo es el clima, ni la geografía en términos de altitud y demás, sino también las condiciones orográficas. Las capacidades de extensión de cultivo son muy limitadas. Tendrían que encontrar un espacio territorial mucho más adecuado para eso. Me parece que en eso están. Me parece que está abierta la posibilidad de explorar otros espacios, no necesariamente en Guerrero, sino en otras entidades del país”, explicó el consultor de Strategic Affairs.

El comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, nos confirmó que de los 21 plantíos descubiertos hasta la fecha solo se han encontrado tres intentos de laboratorio, es decir, que no estaban en plena forma o bien montados. De ahí que todavía se hable de una fase de experimentación no superada. Pero también nos dijo que la producción de marihuana ha disminuido en Guerrero y que, pese a su aparente novatez, es importante seguir muy de cerca y prestarle toda la atención a estos experimentos con hoja de coca en la sierra.

“Es un asunto muy importante porque representa algo dañino y un problema grave para la población mexicana. Lo hemos visto en otros países de Sudamérica, con todo lo que implica la producción de cocaína: el aparato de las organizaciones delictivas para la producción, el empaquetamiento, el transporte, el tráfico... Esto va ocurrir en México si nosotros lo permitimos”.

