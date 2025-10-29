Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

"El Mata Novias" tendría a su mando una célula criminal ligada al CJNG en Veracruz que asoleaba a pobladores con actividades como cobro de piso, extorsión y otros delitos | Óscar Martínez / Cuartoscuro

Un operativo estratégico en la comunidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, dejó un saldo de cuatro personas muertas, tres heridas y 32 detenidas; entre ellas, once policías municipales, luego de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo armado encabezado por José Eduardo “N”, apodado como “El Lalo” o “El Mata Novias”, presunto líder criminal en la región de las Altas Montañas de Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), la intervención se desarrolló la madrugada del lunes 27 de octubre tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de hombres armados en un establecimiento de Potrero Nuevo. Al arribar al sitio, los elementos de la Policía Ministerial Acreditable de Córdoba fueron atacados a balazos, lo que derivó en un tiroteo que se prolongó durante varias horas.

Durante el intercambio de fuego, tres agentes ministeriales resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la región bajo fuerte resguardo. En la escena fueron abatidos cuatro presuntos integrantes del grupo criminal; entre ellos el propio “Mata Novias”, identificado por las autoridades como el jefe de una célula dedicada al cobro de piso, secuestro y tráfico de armas en municipios como Atoyac, Amatlán de los Reyes, Córdoba y Paso del Macho, bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la zona donde fue asesinado el presunto líder criminal también se logró la detención de 11 policías municipales que le servían para estos temas | Redes Sociales

Caída del líder criminal y red de complicidades municipales

El operativo, coordinado entre la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), derivó además en la detención de 32 personas. De ellas, 21 fueron capturadas en el sitio del enfrentamiento —cinco por delitos graves y 16 por faltas administrativas—, mientras que once policías municipales de Atoyac fueron arrestados posteriormente por su presunta colaboración con la organización que dirigía este presunto líder criminal.

La Fiscalía confirmó que el comandante de la Policía Municipal y al menos cinco de sus subordinados se dieron a la fuga tras el operativo. Cuando los agentes ministeriales acudieron a entrevistarse con ellos en la comandancia, el grupo ya había abandonado el inmueble con rumbo desconocido.

La zona permaneció bajo resguardo militar y policial durante toda la jornada, con patrullajes y filtros de revisión en los accesos a Potrero Nuevo y Córdoba. La FGE informó que todos los detenidos serán presentados ante un juez de control en el plazo legal correspondiente y que las investigaciones siguen abiertas para desarticular la estructura criminal que operaba bajo el liderazgo de “El Mata Novias”.

Los trabajos de seguridad también incluyeron la participación de la Semar y la Fiscalía General del Estado de Veracruz | Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quién era “El Mata Novias”?

José Eduardo “N” era un delincuente de alta peligrosidad originario de la zona centro de Veracruz. Su apodo se remonta a una serie de feminicidios y agresiones violentas ocurridas hace más de una década en Córdoba y Fortín, donde fue señalado por el asesinato de al menos dos exparejas sentimentales.

Aunque en su momento fue detenido, logró recuperar la libertad por falta de pruebas, y posteriormente se incorporó a grupos del crimen organizado vinculados al CJNG, según reportes locales de inteligencia policial.

En los últimos años, “El Mata Novias” habría consolidado una célula que controlaba extorsiones a comerciantes, tráfico de combustible robado (huachicol) y distribución de drogas en los municipios de las Altas Montañas, operando con protección de elementos municipales.

Las autoridades estatales lo tenían identificado como objetivo prioritario desde mediados de 2023 por su participación en diversos ataques armados y ejecuciones en la región.

El CJNG se ha expandido hasta las Altas Montañas de Veracruz para infundir violencia y más crímenes en contra de sus pobladores | Archivo Infobae México

Las reacciones oficiales y el reforzamiento de seguridad

La propia FGEV destacó que el operativo se realizó con estricto apego a los derechos humanos y que continuará el proceso judicial contra los detenidos. Esto incluye igualmente a los once policías municipales implicados.

Por su parte, autoridades de seguridad estatal informaron que se mantiene un despliegue permanente en Atoyac y municipios vecinos para prevenir nuevos brotes de violencia y asegurar la captura de los mandos municipales prófugos.