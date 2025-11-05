Cómo preparar una gelatina de fresa con puré de manzana rica en colágeno

Un postre saludable y delicioso que es muy fácil de hacer. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres saludables y nutritivos a veces pueden parecer difíciles de preparar, puesto que en la mayoría de los casos se emplea azúcar para poder mejorar su sabor. Sin embargo, cocinar sanamente no debe ser un impedimento para disfrutar de algo dulce, cremoso y delicioso.

Un ejemplo claro de esto es la gelatina de fresa con puré de manzana, el cual es un postre colorido, nutritivo y de textura suave que sorprende por su rápida elaboración. Es una excelente alternativa para consumir después de la comida o como desayuno ligero, pues aporta energía gracias a la combinación de frutas ricas en vitaminas, antioxidantes y minerales. Además de ser ideal para compartir con la familia o amigos.

La gelatina es una forma sencilla de ingerir colágeno, porque al estar elaborada con proteínas animales ricas en esta materia, se convierte en una opción básica y accesible para nutrir al cuerpo. Esta sustancia proteica contribuye a una mejor digestión, favorece la salud de las articulaciones y mejora la elasticidad de la piel y el cabello.

En esta preparación la manzana es la base principal, no solo por ser el puré que le da consistencia, sino también por sus múltiples beneficios nutricionales ya que es una fruta versátil, baja en calorías y con un equilibrio perfecto de agua y fibra, lo que contribuye a una hidratación correcta.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), “la manzana aporta hidratos de carbono fundamentalmente en forma de azúcares como fructosa, glucosa y sacarosa, y contiene cantidades apreciables de fibra, tanto soluble como insoluble, siendo esta última la más abundante”.

Receta de gelatina de fresa con puré de manzana

La combinación de puré de manzana con gelatina de fresa resulta es un postre cremoso y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fue compartida por El Arturito (@soyelarturito) en TikTok. Con solo cinco ingredientes y unos pocos pasos se puede obtener una gelatina cremosa, fresca y con un color intenso que les encantará a todos en casa.

Ingredientes

3 manzanas

Canela

Agua fría

Agua caliente

Un sobre de gelatina (con azúcar o sin azúcar)

Preparación

Pelar las manzanas y cortarlas en trozos

En una olla ponerlas a cocer con canela y poquita agua

Después de que estén cocidas y suaves, sacarlas y colocarlas en la licuadora y licuar con todo y el agua con el que se cocieron

En un bowl agregar dos tazas de agua caliente y vaciar el sobre de gelatina (con azucar o sin azúcar, el que sea de tu preferencia)

Mezclar hasta que se disuelva por completo la gelatina

Esperar a que se enfríe un poco el agua con la gelatina y agregar dos tazas de agua fría combinada con el puré de manzana

Mezclar hasta que se integren por completo la gelatina y el puré

Esperar a que se enfríe

Meter al refri

Después de que cuaje sacar del refri y probar

¿Cuáles son los beneficios que la fresa brinda a la salud?

Las fresas además de su su sabor y dulzura ayudan a mejorar la función cerebral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fresa es una fruta que destaca por su sabor único y agradable aroma. Su color es rojo intenso, tiene una forma acorazonada y es de tamaño pequeño. La parte exterior está cubierta por diminutas semillas comestibles que le aportan textura y un aspecto agradable.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su consumo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y obesidad, por ser rico en minerales como sodio, hierro magnesio, zinc, yodo, además de antioxidantes, vitamina C, cianidina y ácido clorogénico. Añadió que, debido a su bajo nivel calórico (30 Cal/100g), son ideales para mantener una dieta equilibrada”.

También reconocen sus propiedades cardioprotectoras, neuroprotectoras y digestivas, gracias a su contenido de vitaminas A, B1, B2. B3 y B6, ayudan a mejorar la función cerebral, favorecen la digestión y fortalecen el sistema inmunológico, lo que convierte a la fresa en un ingrediente perfecto para cualquier platillo.