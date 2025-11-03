Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Carlos Manzo fue asesinado el 2 de noviembre (Captura de pantalla)

El asesino del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, un sujeto apodado El Cuate. Lo anterior según primeros informes.

Según informes de fuentes federales, citados por El Universal, El Cuate era originario del municipio de Apatzingán. Además, los reportes disponibles señalan que dicho sujeto al parecer era familiar de un hombre apodado El Prángana.

Por su parte, El Prángana es identificado como un supuesto operador de un par de hermanos que trabajarían para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detalla el medio de comunicación en una publicación del 3 de noviembre.

Durante una conferencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, las autoridades estatales señalaron que, hasta ese momento, no había sido identificado y que el agresor cometió el crimen bajo los efectos de la droga.

El presidente municipal perdió la vida en un ataque armado durante un evento público por las festividades del día de muertos (Fb: Carlos Manzo)

Los hermanos ligados al CJNG

Se trata de los hermanos Álvarez Ayala, quienes son conocidos con los apodos R1 y R2. Ramón y Rafael, respectivamente.

Cabe destacar que en septiembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre el arresto de diversos integrantes del CJNG y a quienes se les acusó de bloqueos e incendios de vehículos en Jalisco y Colima.

"El R-1 se desempeñaba como el segundo hombre en importancia en la estructura del “CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN”, es parte de lo informado por el Ejército en dicha ocasión.

Por su parte, El R-2 fue señalado como lugarteniente del grupo criminal y quien sería el responsable de dirigir células del CJNG y proveer vehículos a los integrantes de la organización.

"RAFAEL ÁLVAREZ señaló que recibía órdenes directas de NEMESIO OSEGUERA CERVANTES alias “EL MENCHO”, y que colaboraba con su hermano RAMÓN alias “EL R-1”, para el envío de droga sintética a los Estados Unidos", detalla el informe militar.

El asesinato de Carlos Manzo

Familiares y amigos acuden al funeral de Carlos Manzo (REUTERS/Ivan Arias)

La noche del 1 de noviembre el presidente municipal de Uruapan fue atacado a balazos cuando estaba en el evento Festival de las Velas, derivado de los disparos en su contra el hombre fue llevado a un hospital, pero finalmente el Gabinete de Seguridad confirmó la muerte de Carlos Manzo.

El ataque contra Manzo generó movilizaciones sociales en Michoacán el 2 y 3 de noviembre, además de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue confrontado por pobladores cuando acudió al funeral de Manzo.

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, aseguró que continuará con el legado de su esposo.