Pastel de chocolate en sartén, un antojo fácil de hacer y bajo en azúcar

Este postre puede ser más saludable cambiando algunos ingredientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de la repostería saludable ha impulsado fórmulas adaptadas a personas que desean controlar su ingesta calórica y evitar el consumo excesivo de azúcar.

El pastel de chocolate en sartén bajo en azúcar se perfila como una de las opciones favoritas para quienes buscan un postre sencillo y compatible con una dieta equilibrada.

El método de cocción en sartén, sumado al uso de ingredientes funcionales, permite disfrutar de un antojo de chocolate con menor aporte energético y un perfil nutricional más favorable.

El cacao puro utilizado en la receta aporta antioxidantes como los flavonoides, hierro y magnesio, de acuerdo con datos publicados por la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Reemplazar la harina refinada por avena molida e incorporar yogur natural desnatado reduce la presencia de grasas saturadas y eleva la proporción de proteínas y fibra.

Para esto es importante sustituir azúcar por edulcorantes aptos para cocción, lo que convierte esta preparación en una elección adecuada para personas con necesidades específicas en el control de la glucosa.

El pastel de chocolate fit en sartén destaca por su rápida elaboración, la eficiencia de sus ingredientes y la posibilidad de ajustar el dulzor al gusto, sin perder textura esponjosa ni sabor a chocolate auténtico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Energía: 104 kcal
  • Proteína: 4,1 g
  • Grasa: 2,2 g
  • Carbohidratos: 17,2 g
  • Azúcares naturales: 2,9 g
  • Fibra: 2,4 g

Ingredientes

  • 2 huevos o 4 claras
  • 80 g de avena molida o harina integral
  • 20 g de cacao puro en polvo sin azúcar
  • 100 g de yogur natural desnatado
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 a 2 cucharaditas de edulcorante apto para cocción (al gusto)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Pizca de sal

Preparación paso a paso

  1. Mezcla los huevos (o claras) con el yogur desnatado y el edulcorante en un recipiente hasta integrar completamente.
  2. Añade el cacao en polvo, la avena molida, la pizca de sal, el polvo de hornear y la esencia de vainilla, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
  3. Calienta una sartén antiadherente, distribuye una fina película de aceite o coloca papel vegetal si es necesario.
  4. Vierte la mezcla en la sartén, tapa y cocina a fuego bajo entre 15 y 18 minutos, evitando destapar hasta que el centro esté firme.
  5. Deja enfriar antes de desmoldar y sirve el pastel de chocolate bajo en azúcar con fruta fresca o yogur, si se desea.

Este método es práctico, ajustable y permite disfrutar de un postre saludable con intensidad de cacao y textura húmeda, en línea con los enfoques actuales de repostería funcional.

