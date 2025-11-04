Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Parte de lo hallado por los elementos (Semar)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el aseguramiento de instalaciones al parecer utilizadas por integrantes del crimen organizado en Sinaloa. Además de que, en otra acción, fueron arrestadas dos personas que viajaban en un vehículo.

Fue en el municipio de Mazatlán que los uniformados realizaron las acciones en dos eventos diferentes. Fue en la colonia Villa Galaxia que los elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y donde los agentes vieron a dos hombres.

Los individuos actuaron de manera evasiva cuando notaron la presencia de los agentes de seguridad en la zona, estos últimos le marcaron el alto a los hombres, quienes viajaban en un vehículo con reporte de robo, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Si bien los hechos fueron informados por la Cuarta Región Naval el 4 de noviembre, los hechos fueron efectuados “en días pasados”. Además, en el arresto de los sujetos referidos partició personal de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).

Los dos sujetos capturados (Semar)

Un centro de entrenamiento del crimen organizado

Mientras que en el poblado El Ejido Ojo de Agua número dos, ubicado en el municipio de El Rosario, los elementos de la Marina encontraron un campo de tiro, un centro de adiestramiento y una zona en la que eran reparadas y se le daba mantenimiento a armas, todos ellos improvisados.

En lugar también había 5 mil cartuchos de diversos calibres. No fueron reportadas personas detenidas durante la revisión de las instalaciones.

“El centro de adiestramiento improvisado, el campo de tiro y el área para la reparación y mantenimiento de armamento fueron inhabilitados”, es parte de lo compartido por las autoridades.

Los agentes aseguraron un campo de tiro (Semar)

Las imágenes compartidas por la Semar muestran parte de lo hallado en el sitio donde estaban las instalaciones improvisadas, además de las dos personas capturadas y de quienes no fueron revelados sus nombres.

Ataque contra la Marina deja 13 muertos y cuatro detenidos en Sinaloa

Cabe recordar que apenas un día antes, el 3 de noviembre, hubo un enfrentamiento armado en La Brecha, municipio de Guasave. Sujetos que estaban debajo de un puente agredieron a elementos de la Marina, lo cual derivó en la detención de cuatro personas, el asesinato de otras 13 y que nueve individuos que estaban privados de su libertad fueran liberados.

De igual manera, fueron asegurados siete vehículos, así como 20 armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.