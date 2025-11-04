Fiscalía de Sinaloa asegura que van 5 reclusos muertos dentro del penal de Culiacán en lo que va del 2025

El penal de Culiacán ha sido epicentro de enfrentamientos en los últimos meses. (SSP Sinaloa)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa aseguró que se han registrado un total de 5 homicidios dolosos de reclusos al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, en lo que va del año 2025.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía, detalló que se encuentran investigando todos los casos, ya que se han registrado muertes a consecuencia de riñas o por aparentes causas naturales.

“Sí, se inician las carpetas de investigación correspondientes, varía el hecho, si fue un hecho directo doloso, también ha habido situaciones en las que han fallecido personas por causas naturales, de enfermedad o infarto”, comentó.

La fiscal Sánchez Kondo brindó breves declaraciones a los medios de comunicación. (Cortesía)

Cabe señalar que uno de los primeros hechos de violencia ocurridos en el penal de Aguaruto se registró el jueves 26 de junio con un enfrentamiento a tiros que dejó como saldo una persona muerta y tres heridas.

Esta no fue la primera riña ocurrida en el penal durante el año, ya que un mes antes, el 21 de mayo, se registró una balacera al interior del penal que provocó que uno de los reclusos resultara con lesiones por esquirla de bala. Durante una revisión en el centro penitenciario, también se localizó un túnel en excavación, armas y cargadores.

El 27 de junio ocurrió una segunda riña en el penal que dejó como saldo tres personas muertas, lo que derivó en una revisión en los módulos involucrados donde se localizaron nueve armas de fuego y cargadores.

Este jueves fueron aseguradas 9 armas de fuego y cargadores al interior del penal luego de que se registrara una riña. Foto: SSP Sinaloa

El 17 de octubre se registró un tercer enfrentamiento en el centro penitenciario, el cual dejó como saldo un reo sin vida y tres personas lesionadas. Tras el hecho, los elementos de seguridad aseguraron tres armas largas, dos armas cortas y un artefacto explosivo.

Durante el mes también se han registrado al menos dos fallecimientos de personas privadas de la libertad, quienes de acuerdo con la SSP habrían sido localizados sin vida dentro de sus celdas.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró a mediados de mayo que los enfrentamiento al interior del penal se llevaban a cabo como una manifestación de la violencia que se vive por la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

“En la cárcel hay muchos detenidos de ambos grupos, entonces ahí se expresan los grupos que afuera se siguen manifestando”, comentó ante medios.

Parte de lo decomisado en el penal de Aguaruto, tras revisiones por balaceras. Foto: X/@sspsinaloa1)

En los últimos meses se han registrado revisiones constantes en el penal para evitar nuevas riñas, en las cuales se han asegurado drogas, armas largas, celulares, chips, equipos de radio, puntas, cuchillos, desarmadores, antenas Starlink, entre otros.