Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

Los sujetos se trasladaban a bordo de un vehículo cuando atacaron a tiros a los elementos de seguridad

Los sujetos se encontraban en la carretera estatal a Puerto Libertad en Pitiquito. Foto: FGJES

Un grupo de sicarios atacaron a tiros a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cuando se trasladaban a bordo de un vehículo en el municipio de Pitiquito, Sonora, lo que dejó como saldo dos agresores detenidos y un abatido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:42 horas de este martes cuando los agentes realizaban un operativo conjunto sobre la carretera estatal a Puerto Libertad.

Cuando se encontraban a la altura del kilómetro 154 de la carretera estatal, conocida como Calle 36 Norte, un vehículo Chevrolet Silverado modelo 2021 que circulaba por la terracería adyacente se incorporó repentinamente al camino principal y comenzó a realizar detonaciones de arma de fuego contra los marinos y elementos de seguridad.

Los agentes repelieron la agresión y controlaron la situación, lo que permitió la detención de dos sujetos armados y la neutralización de un tercero.

Imagen ilustrativa de un operativo
Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad en Sonora. (FGJE Sonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los detenidos fueron identificados como Julio César “N”, de 24 años de edad, originario de Nogales, Sonora; así como Juan Daniel “N”, de 27 años, originario de Tecámac, Estado de México.

En lo que respecta al tercer agresor, éste aún no ha sido identificado, sin embargo, se detalló que cuenta con tatuajes visibles en ambos brazos.

Además, en el sitio fueron asegurados tres fusiles de asalto, dos AR-15 calibre 5.56x45 y un AK-47 calibre 7.62x39, una pistola Glock calibre 9 milímetros, tres chalecos balísticos porta placas y diversos cargadores.

La Fiscalía del Estado detalló que el vehículo en el que se trasladaban cuenta con reporte de robo del 11 de febrero de 2025 en Tempe, Arizona, Estados Unidos.

Las investigaciones preliminares señalan que los dos sujetos detenidos manifestaron haber trabajado durante dos meses para un grupo delictivo en la zona. Ambos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público junto con lo asegurado para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Mapa Criminal de 2019-2020, elaborado por la plataforma Lantia Intelligence, el Cártel de Sinaloa cuenta con presencia en el estado de Sonora a través de sus diferentes células, como lo son Los Pelones, Los Cazadores, Los Rusos, Los Fantasmas y Los Salazar.

Además, reportes periodísticos refieren que el Cártel de Caborca, grupo criminal creado por Rafael Caro Quintero, también opera en esta región del país, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

