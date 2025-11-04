México

Estas son las mejores pinturas para las paredes de tu casa, según Profeco

Un análisis reciente revela cuáles son las opciones más recomendadas para renovar espacios

Diecinueve modelos de pintura blanca
Diecinueve modelos de pintura blanca mate base acuosa fueron evaluados por la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente estudio especial sobre pinturas arquitectónicas realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Revista del Consumidor aporta una guía valiosa para quienes planean renovar sus espacios. Esta revisión, centrada especialmente en ayudar a los consumidores a elegir con certeza, revela cuáles son las marcas que realmente ofrecen la mejor calidad en el mercado mexicano.

En esta edición de noviembre, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó diecinueve modelos de pinturas de igual número de marcas, todos en tono blanco mate y base acuosa. La selección abarcó desde opciones comunes de autoservicio hasta las que suelen encontrarse en tiendas especializadas, buscando así entregar una perspectiva equilibrada sobre las alternativas a disposición del público.

De acuerdo con los resultados, destacan siete marcas por superar consistentemente los criterios de análisis y brindar un desempeño superior. Las mejores calificadas fueron: Acuario Master, Alvamex Master, Cox Vini Cox 11 000, General Paint General 300 Pro, Optimus Vin Lac, Promex Monarca y Voller Max 700. Dichas pinturas sobresalen tanto por la calidad al cubrir superficies como en su calificación general.

El análisis de Profeco incluyó
El análisis de Profeco incluyó parámetros técnicos como viscosidad, pH, contenido de sólidos e índice de blancura para determinar la vida útil de las pinturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Profeco no se limitó únicamente al acabado estético. El análisis cubrió aspectos técnicos esenciales como la viscosidad, el pH, el contenido de sólidos y el índice de blancura, todos indispensables para determinar la resistencia, el rendimiento y la vida útil de cada pintura. Asimismo, se verificó que la información comercial cumpliera con la normativa nacional, lo que garantiza transparencia y confiabilidad para el consumidor.

Al observar con detalle los parámetros evaluados, el rendimiento fue uno de los puntos clave. Las pinturas mejor calificadas fueron las que ofrecieron una óptima cobertura con menos manos, ayudando al consumidor a economizar producto, tiempo y esfuerzo. Otro elemento crucial resultó la resistencia al desgaste por tallado, simulando la limpieza cotidiana de muros o techos recién pintados.

No obstante, la evaluación de la Profeco también evidenció que no todas las marcas cumplen con los estándares esperados. Algunas opciones obtuvieron resultados apenas suficientes o, incluso, deficientes en ciertos parámetros decisivos.

Siete marcas, entre ellas Acuario
Siete marcas, entre ellas Acuario Master y General Paint, destacan por su desempeño superior y óptima cobertura en superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pinturas que destacaron por bajo rendimiento y escasa resistencia al desgaste fueron Meridian Casabella, Pintamax, Precíssimo y Tecnos Pro. Estos modelos necesitaron más manos de pintura para lograr una cobertura aceptable y no soportaron adecuadamente el desgaste simulado.

Un caso particular es el de Precíssimo Pintura vinil acrílica, que no cumplió con el mínimo de contenido de sólidos estipulado por la normativa y además presentó desprendimientos.

El índice de blancura, relevante para obtener acabados visualmente luminosos y agradables, también fue un punto diferenciador. Seis modelos fueron superados por la competencia en cuanto a la óptica, ellos son: Berel Berelinte, Ipesa Realtek, Member’s Mark, Meridian, Pintumex Acapulco y Precíssimo.

