EDC 2026: lineup oficial, fechas de preventa y todo lo que debes saber

(Foto: Evelyn Bravo)

El EDC 2026 liberó su cartel completo, el festival de música electrónica se realizará el 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algunos de los artistas que se presentarán en el line-up son San Holo, Yotto, Alok, Maria Nocheydia, entre otros.

Lineup EDC 2026

EDC 2026 libera su cartel. (edc_mexico/IG)

99999999

Above & Beyond

Adam Beyer

Adam Ten - Mita Gami

Adrian Millz b2b Cloudy

Armed Spins b2b LP Giobbi

Alesso

Alex Wann

Alesha

Alok

Angerfist

Anna

Anyma

Aranxa b2b K1

Archie Hamilton b2b Riordan

Armand Van Helden

Atliens

Audien

Azyr

Beltrán b2b Maetrix aka Maceo Plex

Ben Hemsley

Ben Sterling

Black Tiger Sex Machine

Bolo

Brosa

Brunello

B$no

Calussa

Camelphat

Celice b2b Sadgal

Charlotte de Witte

Chris Lake

Chris Lorenzo

Cristoph

Cristal b2b Sommer

Darude

Deer Jade

Dennis Cruz

Dezko

Diesel (Aka Shaquille O’ Neal)

Diplo b2b Hugel

Discip

DJ GGola

DJibouti

Dombresky

Eli & Fur

Eli Brown

Emesopa

Enrico Sanguliano

Eptic

Felipe Gordon

Fenrick b2b Prada2000

Fito Silva

Fumi b2b Serafina

Funk Tribu

Gareth Emery

Getter

Griz

Graveogr

Hardwell

Hayla

Hesis

Holy Priest

Honeyluv

Ima

Indira Paganotto

Indo Warehouse

Infected Mushroom

Interplanetary Criminal

Isoxo

James Hype

Jamie Jones

Jeffrey Sutorius

Jessica Audifrered

John Summit

Joseph Capriati

Josh Baker

JSTJR

Junki Kid

Kai Wachi

Karlo

Kassie

Kate Gozz & Ana Morss present: B2BLondes

Kawas

Kevin de Vries

Key4050

Ki/Ki

Kinahau

Knock 2

Le Twins

Level Up

Levity

Little D

Lokier

Loud Luxury

Malugi

Maria NocheyDia

Mario Santander

Ma$$sano

Matt

Matty Ralph

Mau P b2b The Martinez Brothers

Max Styler

Michael Mayer b2b Rebolledo

Mike Posner

Mind Against

Mi$h

Mita Gami (Sunset set)

Minty

Nils Hoffmann

Noise Mafia b2b Peter Blue

Novah

8onthebeat

Pahua

Pato Shoucair

Patrice Baumel

Peces Raros

Restricted

Rigopolar

Roman Messer

Rossl

ROZ

Sam Feldt

Sammy Virji

San Holo

Sander Van Doorn

Saza Fischer

Sebaxxss

Seth Troxler

Shanti Clasing

Sickmode

Sídney Charles

Silvie Loto

$imone

Sol Ortega

Sound Rush

Steve Angello

Sullivan King

Sultan + Shepard

TAAO

Tape B

TBX

The Bloody Beetroots

3Ball MTY

The Wookies

Tom & Collins

TRYM

Valentino Khan

Vertille

Villaseñor

Vini Vici

Westend

Xandra

Yotto

Yousuke Yukimatsu

Zedd

Información en desarrollo*