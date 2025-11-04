EDC 2026: lineup oficial, fechas de preventa y todo lo que debes saber

El EDC 2026 liberó su cartel completo, el festival de música electrónica se realizará el 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Algunos de los artistas que se presentarán en el line-up son San Holo, Yotto, Alok, Maria Nocheydia, entre otros.
Lineup EDC 2026
- 99999999
- Above & Beyond
- Adam Beyer
- Adam Ten - Mita Gami
- Adrian Millz b2b Cloudy
- Armed Spins b2b LP Giobbi
- Alesso
- Alex Wann
- Alesha
- Alok
- Angerfist
- Anna
- Anyma
- Aranxa b2b K1
- Archie Hamilton b2b Riordan
- Armand Van Helden
- Atliens
- Audien
- Azyr
- Beltrán b2b Maetrix aka Maceo Plex
- Ben Hemsley
- Ben Sterling
- Black Tiger Sex Machine
- Bolo
- Brosa
- Brunello
- B$no
- Calussa
- Camelphat
- Celice b2b Sadgal
- Charlotte de Witte
- Chris Lake
- Chris Lorenzo
- Cristoph
- Cristal b2b Sommer
- Darude
- Deer Jade
- Dennis Cruz
- Dezko
- Diesel (Aka Shaquille O’ Neal)
- Diplo b2b Hugel
- Discip
- DJ GGola
- DJibouti
- Dombresky
- Eli & Fur
- Eli Brown
- Emesopa
- Enrico Sanguliano
- Eptic
- Felipe Gordon
- Fenrick b2b Prada2000
- Fito Silva
- Fumi b2b Serafina
- Funk Tribu
- Gareth Emery
- Getter
- Griz
- Graveogr
- Hardwell
- Hayla
- Hesis
- Holy Priest
- Honeyluv
- Ima
- Indira Paganotto
- Indo Warehouse
- Infected Mushroom
- Interplanetary Criminal
- Isoxo
- James Hype
- Jamie Jones
- Jeffrey Sutorius
- Jessica Audifrered
- John Summit
- Joseph Capriati
- Josh Baker
- JSTJR
- Junki Kid
- Kai Wachi
- Karlo
- Kassie
- Kate Gozz & Ana Morss present: B2BLondes
- Kawas
- Kevin de Vries
- Key4050
- Ki/Ki
- Kinahau
- Knock 2
- Le Twins
- Level Up
- Levity
- Little D
- Lokier
- Loud Luxury
- Malugi
- Maria NocheyDia
- Mario Santander
- Ma$$sano
- Matt
- Matty Ralph
- Mau P b2b The Martinez Brothers
- Max Styler
- Michael Mayer b2b Rebolledo
- Mike Posner
- Mind Against
- Mi$h
- Mita Gami (Sunset set)
- Minty
- Nils Hoffmann
- Noise Mafia b2b Peter Blue
- Novah
- 8onthebeat
- Pahua
- Pato Shoucair
- Patrice Baumel
- Peces Raros
- Restricted
- Rigopolar
- Roman Messer
- Rossl
- ROZ
- Sam Feldt
- Sammy Virji
- San Holo
- Sander Van Doorn
- Saza Fischer
- Sebaxxss
- Seth Troxler
- Shanti Clasing
- Sickmode
- Sídney Charles
- Silvie Loto
- $imone
- Sol Ortega
- Sound Rush
- Steve Angello
- Sullivan King
- Sultan + Shepard
- TAAO
- Tape B
- TBX
- The Bloody Beetroots
- 3Ball MTY
- The Wookies
- Tom & Collins
- TRYM
- Valentino Khan
- Vertille
- Villaseñor
- Vini Vici
- Westend
- Xandra
- Yotto
- Yousuke Yukimatsu
- Zedd
Información en desarrollo*
