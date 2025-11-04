México

EDC 2026: lineup oficial, fechas de preventa y todo lo que debes saber

El festival de música electrónica cumple 11 años de traer a DJ internacionales

Guardar
(Foto: Evelyn Bravo)
(Foto: Evelyn Bravo)

El EDC 2026 liberó su cartel completo, el festival de música electrónica se realizará el 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algunos de los artistas que se presentarán en el line-up son San Holo, Yotto, Alok, Maria Nocheydia, entre otros.

Lineup EDC 2026

EDC 2026 libera su cartel.
EDC 2026 libera su cartel. (edc_mexico/IG)
  • 99999999
  • Above & Beyond
  • Adam Beyer
  • Adam Ten - Mita Gami
  • Adrian Millz b2b Cloudy
  • Armed Spins b2b LP Giobbi
  • Alesso
  • Alex Wann
  • Alesha
  • Alok
  • Angerfist
  • Anna
  • Anyma
  • Aranxa b2b K1
  • Archie Hamilton b2b Riordan
  • Armand Van Helden
  • Atliens
  • Audien
  • Azyr
  • Beltrán b2b Maetrix aka Maceo Plex
  • Ben Hemsley
  • Ben Sterling
  • Black Tiger Sex Machine
  • Bolo
  • Brosa
  • Brunello
  • B$no
  • Calussa
  • Camelphat
  • Celice b2b Sadgal
  • Charlotte de Witte
  • Chris Lake
  • Chris Lorenzo
  • Cristoph
  • Cristal b2b Sommer
  • Darude
  • Deer Jade
  • Dennis Cruz
  • Dezko
  • Diesel (Aka Shaquille O’ Neal)
  • Diplo b2b Hugel
  • Discip
  • DJ GGola
  • DJibouti
  • Dombresky
  • Eli & Fur
  • Eli Brown
  • Emesopa
  • Enrico Sanguliano
  • Eptic
  • Felipe Gordon
  • Fenrick b2b Prada2000
  • Fito Silva
  • Fumi b2b Serafina
  • Funk Tribu
  • Gareth Emery
  • Getter
  • Griz
  • Graveogr
  • Hardwell
  • Hayla
  • Hesis
  • Holy Priest
  • Honeyluv
  • Ima
  • Indira Paganotto
  • Indo Warehouse
  • Infected Mushroom
  • Interplanetary Criminal
  • Isoxo
  • James Hype
  • Jamie Jones
  • Jeffrey Sutorius
  • Jessica Audifrered
  • John Summit
  • Joseph Capriati
  • Josh Baker
  • JSTJR
  • Junki Kid
  • Kai Wachi
  • Karlo
  • Kassie
  • Kate Gozz & Ana Morss present: B2BLondes
  • Kawas
  • Kevin de Vries
  • Key4050
  • Ki/Ki
  • Kinahau
  • Knock 2
  • Le Twins
  • Level Up
  • Levity
  • Little D
  • Lokier
  • Loud Luxury
  • Malugi
  • Maria NocheyDia
  • Mario Santander
  • Ma$$sano
  • Matt
  • Matty Ralph
  • Mau P b2b The Martinez Brothers
  • Max Styler
  • Michael Mayer b2b Rebolledo
  • Mike Posner
  • Mind Against
  • Mi$h
  • Mita Gami (Sunset set)
  • Minty
  • Nils Hoffmann
  • Noise Mafia b2b Peter Blue
  • Novah
  • 8onthebeat
  • Pahua
  • Pato Shoucair
  • Patrice Baumel
  • Peces Raros
  • Restricted
  • Rigopolar
  • Roman Messer
  • Rossl
  • ROZ
  • Sam Feldt
  • Sammy Virji
  • San Holo
  • Sander Van Doorn
  • Saza Fischer
  • Sebaxxss
  • Seth Troxler
  • Shanti Clasing
  • Sickmode
  • Sídney Charles
  • Silvie Loto
  • $imone
  • Sol Ortega
  • Sound Rush
  • Steve Angello
  • Sullivan King
  • Sultan + Shepard
  • TAAO
  • Tape B
  • TBX
  • The Bloody Beetroots
  • 3Ball MTY
  • The Wookies
  • Tom & Collins
  • TRYM
  • Valentino Khan
  • Vertille
  • Villaseñor
  • Vini Vici
  • Westend
  • Xandra
  • Yotto
  • Yousuke Yukimatsu
  • Zedd

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

EDC 2026mexico-entretenimiento

Más Noticias

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

El club regiomontano abrió la serie por el campeonato con triunfo sólido en la Ciudad de México y buscará ampliar la diferencia

Fuerza Regia toma ventaja en

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

Karime Pindter es la conductora de esta temporada, el cual arrancó en el mes de septiembre

La Más Draga 7: ella

Temblor hoy en México hoy 4 de noviembre: se registran dos sismos en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México hoy

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Los agentes también ubicaron un campo de tiro

Marina asegura campo de adiestramiento

Estos son los establecimientos donde puedes usar tu tarjeta “Desde la Cuna” para realizar compras

Este programa busca ayudar a las primeras infancias a cubrir sus necesidades

Estos son los establecimientos donde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura campo de adiestramiento

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan

Fiscalía de Sinaloa asegura que van 5 reclusos muertos dentro del penal de Culiacán en lo que va del 2025

Policías auxiliares detienen a joven con más de 70 dosis de presunta droga en Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Más Draga 7: ella

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

Yuri vuelve al Auditorio Nacional: fecha y preventa para el sexto show de ‘Icónica Tour’

90’s Pop Tour Antro: arranca venta de boletos para el primer concierto de 2026

La Granja VIP: se filtra lista de los supuestos finalistas del reality show de TV Azteca

Emmanuel & Mijares anuncian show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para los baladistas que celebran 12 años juntos

DEPORTES

Fuerza Regia toma ventaja en

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

¿Quién fue Carlos Hurtado, el operador que moldeó el fútbol mexicano sin aparecer?

Blue Demon Jr. sale del hospital tras accidente automovilístico; esto dijo el luchador

Chicharito Hernández saldría de Chivas al final del Apertura 2025 por esta razón

Apertura 2025: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta