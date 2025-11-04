Danna es la ‘Mujer del Año’ de la revista Glamour 2025 tras la polémica un año atrás con Ángela Aguilar (Fotos: Glamour)

Danna Paola fue designada ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour en 2025, consolidando su lugar como una de las principales figuras del pop latino.

Este anuncio marca un giro respecto a la edición anterior, que generó debate en redes sociales tras la selección de Ángela Aguilar como ganadora.

La trayectoria de Danna Paola supera las dos décadas en la industria del entretenimiento y la música. Nacida en Ciudad de México, su carrera abarca tanto teatro, televisión y cine como la música pop. En 2025, Glamour reconoció su persistencia y su capacidad para posicionar el pop latino en un escenario global, luego de varios reconocimientos anteriores, incluida su distinción como “Latin Pop Artist Award”.

La revista destacó que Danna “ha evolucionado y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop latino actual, demostrando que su arte va mucho más allá de los escenarios: es una herramienta de poder, expresión y cambio”. Este galardón subraya la resiliencia de la artista tras superar retos personales y profesionales.

En 2024 el nombramiento a la esposa de Christian Nodal provocó una ola de criticas y odio masivo en redes (Captura)

El antecedente polémico: Ángela Aguilar ‘Mujer del Año’ en 2024

La edición 2024 de Glamour Latinoamérica provocó debate cuando eligió a Ángela Aguilar como ‘Mujer del Año’.

Aguilar, con 20 años y una carrera impulsada por la tradición musical familiar, dedicó el reconocimiento a su aportación al regional mexicano. Según explicó Farah Slim, Head of Editorial Content de Glamour México y Latinoamérica, la premiación busca “reconocer y celebrar el trabajo de mujeres que destacan en diversas industrias”.

El nombramiento de Aguilar, quien mantiene una relación mediática con Christian Nodal, polarizó a la audiencia digital. En redes sociales, muchos expresaron que su trayectoria era demasiado breve para un premio de tal magnitud. Entre los comentarios más repetidos surgieron frases como: “Ella no nos representa” o “Se equivocaron”, mientras otros defendieron el valor de su impacto en la música tradicional.

Durante la entrevista concedida a Glamour, Aguilar declaró: “No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer”. Estas palabras reflejaron el proceso de autoconocimiento de la artista, quien abordó también temas como la violencia de género y el feminismo en México. “Eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino”, dijo Aguilar.

Angela Aguilar fue reconocida como mujer del año. Foto: Instagram/Glamour México

Mujeres influyentes y la visión de Glamour

Glamour lleva más de 30 años otorgando el reconocimiento ‘Women of the Year’ para destacar a mujeres que generan cambios positivos en diferentes rubros. En México, la edición 2024 también premió a figuras como Dulce María, Mabel Cadena y Galilea Montijo, dentro de categorías vinculadas al empoderamiento, el cambio social y el activismo.

La premiación se realizó en Ciudad de México y ha sido, en palabras de Infobae, “una plataforma de reconocimiento mundial para mujeres cuyas contribuciones son inspiradoras”. La directora de contenido de Glamour México agregó que organizar el evento representa “una gran responsabilidad y un honor”.

Una nueva etapa para Danna y el pop latino

El reconocimiento a Danna Paola resalta su transformación artística durante el último año y su influencia en la música popular. La cantante vive un momento de auge al posicionarse como referente de perseverancia y expresión artística.

“Cada reto superado la ha convertido en un símbolo de resiliencia y perseverancia”, indicó Glamour México sobre la artista. Este reconocimiento refuerza la tendencia de la revista de destacar tanto trayectorias consolidadas como figuras emergentes dentro de los ámbitos social, cultural y musical en la región.