México

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Se ha incrementado la posibilidad de que sea designada como reemplazo del presidente municipal del ayuntamiento de Uruapan

Guardar
Grecia Quiroz se reúne con
Grecia Quiroz se reúne con Claudia Sheinbaum.| Iván Villanueva / Agencia EFE

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acudió este lunes a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de un operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional.

La llegada de Quiroz se registró poco después de las dos de la tarde, resguardada por elementos federales que permanecieron en la zona durante toda su estancia.

La reunión ocurre tras el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobierno federal luego del asesinato del edil ocurrido durante el Festival de las Velas.

Manifestaciones en Michoacán por asesinato
Manifestaciones en Michoacán por asesinato de Carlos Manzo. REUTERS/Asaid Castro

En los últimos días, el nombre de Grecia Quiroz ha tomado relevancia no solo por ser la esposa del alcalde asesinado, sino por la posibilidad de que sea designada como su reemplazo al frente del ayuntamiento de Uruapan.

Actualmente, se desempeña como presidenta honoraria del DIF municipal y acompañaba a Manzo en distintos actos públicos, aunque no cuenta con experiencia electoral ni militancia partidista, ya que el alcalde gobernaba como independiente, bajo el llamado Movimiento del Sombrero.

Quiroz, posible presidenta municipal de Uruapan

Tras el homicidio, Quiroz ha hecho llamados a la unidad y a mantener el carácter pacífico del movimiento que encabezaba su esposo.

El presidente municipal perdió la
El presidente municipal perdió la vida en un ataque armado durante un evento público por las festividades del día de muertos (Fb: Carlos Manzo)

Durante una transmisión en vivo, vestida de negro y visiblemente afectada, pidió a los ciudadanos evitar actos de violencia durante las protestas, señalando que Carlos Manzo siempre defendió la vía pacífica.

Al mismo tiempo, aseguró que continuará con el proyecto político del alcalde y que exigirá justicia por su muerte.

El respaldo social a la viuda se hizo evidente el domingo, cuando durante el homenaje póstumo en la plaza principal de Uruapan fue recibida con gritos de “¡Presidenta, presidenta!”.

Ese apoyo ha sido uno de los elementos que impulsó a las autoridades municipales y estatales a considerar su designación como alcaldesa sustituta.

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán confirmó que Quiroz será propuesta formalmente para encabezar el gobierno municipal, una vez que el Cabildo de Uruapan sesione y turne la notificación al Poder Legislativo. El trámite podría resolverse en los próximos días, lo que permitiría que rinda protesta esta misma semana.

Carlos Manzo fue asesinado en
Carlos Manzo fue asesinado en el ayuntamiento de Uruapan. Foto: Facebook / Carlos Manzo

El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla —del mismo movimiento que fundó Manzo— presentó ya la propuesta ante el Congreso estatal, que será revisada por la Comisión de Gobernación antes de someterse a votación en el pleno. La presidenta del Legislativo, Giulianna Bugarini, aseguró que el proceso se realizará conforme a la ley y priorizando el bienestar de los habitantes de Uruapan.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que será el propio movimiento independiente el que determine quién asumirá la presidencia municipal, subrayando que el liderazgo de Manzo abrió un espacio político que debe honrarse con continuidad y respeto a su causa.

Mientras tanto, Quiroz ha reiterado que el legado de su esposo no quedará inconcluso: “Vamos a seguir adelante con el movimiento, vamos a exigir justicia y a honrar su memoria”, afirmó en su mensaje público.

Temas Relacionados

Grecia QuirozClaudia SheinabumCarlos ManzoUruapanMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl reportó 45 exhalaciones y más de 7 horas de tremor este martes 4 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl reportó 45 exhalaciones y

¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

La inteligencia artificial anticipa resultados clave, duelos decisivos y escenarios de clasificación rumbo al cierre del torneo

¿Cómo quedará la última jornada

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Los periodistas detrás del listado aseguraron que tanto el primo como el tío del gobernador están recluidos en EEUU por nexos con el mismo cártel

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla,

Pensión Mujeres Bienestar 2025: calendario oficial de pagos de noviembre

El último depósito del año comenzó a distribuirse desde el pasado lunes 3 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025: calendario

Encapuchados toman Facultad de Química de la UNAM un día después de regreso a clases presenciales

El motivo de esta movilización es la inseguridad y el asesinato a un estudiante de CCH Sur

Encapuchados toman Facultad de Química
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla,

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen en Edomex a Tania “N”, presunta generadora de violencia en territorio del CJNG

Rocha Moya niega detención de “El Chapo Isidro” tras operativo que dejó 13 abatidos en Sinaloa

Dan 25 años de prisión a “El Saurín”, ligado a La Familia Michoacana por secuestro

Trasladan a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes, al penal del Altiplano en Edomex

ENTRETENIMIENTO

José Madero planea darse un

José Madero planea darse un descanso en la música: “Estoy en un momento oscuro de mi vida”

Pati Chapoy apoya a Fátima Bosch y condena ofensa de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: “La humilló”

¿No alcanzaste boletos para el Corona Capital 2025? Será transmitido por esta plataforma de streaming

Joaquín Cosío reta a Sheinbaum y convoca a unirse a marcha de la Generación Z que exige su revocación de mandato

Cazzu presume su nuevo tatuaje y desata controversia en redes: ¿Qué significa?

DEPORTES

¿Cómo quedará la última jornada

¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

PSG vs Bayern Münich: a qué hora y dónde ver desde México a los bávaros en la Champions League

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Austin Aries elogia la Arena México del CMLL y confiesa su admiración por la Lucha Libre Mexicana