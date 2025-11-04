Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Grecia Quiroz se reúne con Claudia Sheinbaum.| Iván Villanueva / Agencia EFE

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acudió este lunes a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de un operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional.

La llegada de Quiroz se registró poco después de las dos de la tarde, resguardada por elementos federales que permanecieron en la zona durante toda su estancia.

La reunión ocurre tras el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobierno federal luego del asesinato del edil ocurrido durante el Festival de las Velas.

Manifestaciones en Michoacán por asesinato de Carlos Manzo. REUTERS/Asaid Castro

En los últimos días, el nombre de Grecia Quiroz ha tomado relevancia no solo por ser la esposa del alcalde asesinado, sino por la posibilidad de que sea designada como su reemplazo al frente del ayuntamiento de Uruapan.

Actualmente, se desempeña como presidenta honoraria del DIF municipal y acompañaba a Manzo en distintos actos públicos, aunque no cuenta con experiencia electoral ni militancia partidista, ya que el alcalde gobernaba como independiente, bajo el llamado Movimiento del Sombrero.

Quiroz, posible presidenta municipal de Uruapan

Tras el homicidio, Quiroz ha hecho llamados a la unidad y a mantener el carácter pacífico del movimiento que encabezaba su esposo.

El presidente municipal perdió la vida en un ataque armado durante un evento público por las festividades del día de muertos (Fb: Carlos Manzo)

Durante una transmisión en vivo, vestida de negro y visiblemente afectada, pidió a los ciudadanos evitar actos de violencia durante las protestas, señalando que Carlos Manzo siempre defendió la vía pacífica.

Al mismo tiempo, aseguró que continuará con el proyecto político del alcalde y que exigirá justicia por su muerte.

El respaldo social a la viuda se hizo evidente el domingo, cuando durante el homenaje póstumo en la plaza principal de Uruapan fue recibida con gritos de “¡Presidenta, presidenta!”.

Ese apoyo ha sido uno de los elementos que impulsó a las autoridades municipales y estatales a considerar su designación como alcaldesa sustituta.

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán confirmó que Quiroz será propuesta formalmente para encabezar el gobierno municipal, una vez que el Cabildo de Uruapan sesione y turne la notificación al Poder Legislativo. El trámite podría resolverse en los próximos días, lo que permitiría que rinda protesta esta misma semana.

Carlos Manzo fue asesinado en el ayuntamiento de Uruapan. Foto: Facebook / Carlos Manzo

El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla —del mismo movimiento que fundó Manzo— presentó ya la propuesta ante el Congreso estatal, que será revisada por la Comisión de Gobernación antes de someterse a votación en el pleno. La presidenta del Legislativo, Giulianna Bugarini, aseguró que el proceso se realizará conforme a la ley y priorizando el bienestar de los habitantes de Uruapan.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que será el propio movimiento independiente el que determine quién asumirá la presidencia municipal, subrayando que el liderazgo de Manzo abrió un espacio político que debe honrarse con continuidad y respeto a su causa.

Mientras tanto, Quiroz ha reiterado que el legado de su esposo no quedará inconcluso: “Vamos a seguir adelante con el movimiento, vamos a exigir justicia y a honrar su memoria”, afirmó en su mensaje público.