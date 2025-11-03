México

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Alfredo Ramírez Bedolla señaló que en la manifestación había grupos vinculados al PAN, PRI y FRENNA

Guardar
El gobernador detalló que había
El gobernador detalló que había personas pertenecientes a partidos políticos causando desmanes en la manifestación de Morelia.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que el uso de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la manifestación de Morelia, fue para evitar una tragedia debido a que hubo grupos con intención de hacer desmanes en lugar de expresarse.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades localizaron a personas afines al movimiento FRENA y a partidos políticos como el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dentro de las filas del movimiento.

Tras la identificación de dichos grupos políticos, los funcionarios estatales decidieron tomar acciones y evitar que haya personas heridas.

“Nos dimos cuenta de la participación de otros actores políticos pertenecientes al PAN, al PRI y fue donde nos dimos cuenta que no había una representación independiente como en Uruapan.

“Se sale de control en Morelia y un grupo ingresa por la fuerza al Palacio de Gobierno, hace desmanes y tuvimos que actuar con la fuerza pública para evitar una tragedia, porque había ánimos incendiarios, prender fuego y eso no lo podíamos permitir, detalló el gobernador en conferencia de prensa.

Funcionarios y exfuncionarios públicos fueron identificados como presuntos organizadores de los grupos de choque

Ramírez Bedolla también detalló que varios funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a partidos de oposición a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fueron identificados como presuntos organizadores de los grupos de choque y se deslindaron de las acciones violentas suscitadas en el Palacio de Gobierno de Morelia.

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que
Alfredo Ramírez Bedolla detalló que algunos funcionarios y exfuncionarios políticos de oposición se deslindaros de las acciones suscitadas en el Palacio de Gobierno de Morelia. EFE/ Iván Villanueva

“Lo que nos llamó la atención en Morelia fue que eran grupos identificados con partidos políticos con movimientos de derecha como el FRENA, opuesto a López Obrador, algunos grupos o funcionarios del ayuntamiento de Morelia, como el presidente Alfonso Martínez, para mostrarle mi preocupación y él se deslindó de todo, lo digo abiertamente.

“Al desarrollarse la manifestación, hubo licitación por parte de un exmagistrado federal, Froilán Muñoz, que es un adversario”, informó Ramírez Bedolla.

Gobernador informa la detención de 8 personas tras manifestación en Morelia y hace un llamado a realizar protestas pacíficas

Tras las acciones violentas por parte de uno de los grupos vinculados con partidos políticos, Ramírez Bedolla confirmó la detención de ocho personas que presuntamente participaron en los hechos violentos suscitados dentro del Palacio de Gobierno de la capital michoacana. Además, recordó que dichos movimientos debería mantener una posición sin fines políticos ni propagandísticos.

El gobernador confirmó la detención
El gobernador confirmó la detención de ocho personas tras el despliegue de la SSP en la manifestación de Morelia. (FOTO: X: @FiscaliaMich)

“Toda libre manifestación es legítima, es entendible, como la de los campesinos de la semana pasada.

“La manifestación es legítima, pero ya la violencia y el ataque junto con el riesgo para que sucediera una tragedia, la secretaría de seguridad pública tuvo que intervenir y pronto retomamos el control y se pusieron a disposición de la FGE ocho personas”, detalló el edil michoacano.

Finalmente, Ramírez Bedolla recordó la manifestación de Uruapan y se mostró solidario con el municipio tras el asesinato de Carlos Manzo, añadiendo que la sociedad será escuchada y atendida por las autoridades correspondientes.

“Aquí es donde se puede observar donde hay una manifestación, digamos en Uruapan, muy sentida, dolida, auténtica, que es pacífica, porque tiene un objetivo primordial, que es la paz, la solicitud de justicia.

“Hoy se está llevando a cabo otra en Uruapan y está siendo bajo las mismas condiciones”, finalizó el gobernador de Michoacán.

Temas Relacionados

Alfredo Ramírez BedollaMichoacánMoreliaSSPUruapanCarlos ManzoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos

La cantante colombiana fue la artista principal que amenizó el evento Upfront Televisa Univisión 2026

El agradecimiento de Shakira a

George Orwell y Albert Camus entre los autores más leídos en Amazon México este 3 de noviembre

Una novela sobre la corrupción del poder y el ensayo que explora el absurdo de la existencia continúan atrayendo lectores

George Orwell y Albert Camus

Catherine Castro, actriz de Televisa, es hospitalizada de emergencia por una enfermedad “agresiva y dolorosa”

La también presentadora compartió en Instagram parte del proceso de recuperación en un centro médico especializado en Puerto Rico

Catherine Castro, actriz de Televisa,

Bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de noviembre: estas son las vialidades afectadas

La circulación en varios puntos estratégicos del Valle de México se encuentra detenida o fluyendo de manera lenta, aquí te dejamos toda la información

Bloqueos en CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan primeros videos del modus

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

The Neighbourhood regresa a México

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos

Catherine Castro, actriz de Televisa, es hospitalizada de emergencia por una enfermedad “agresiva y dolorosa”

Ricardo Casares no tiene piedad de Omahi tras su eliminación de La Granja VIP y de paso da ‘raspón’ a Adal Ramones

DEPORTES

Fernando Valenzuela entre la lista

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”