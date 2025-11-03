Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

El gobernador detalló que había personas pertenecientes a partidos políticos causando desmanes en la manifestación de Morelia.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que el uso de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la manifestación de Morelia, fue para evitar una tragedia debido a que hubo grupos con intención de hacer desmanes en lugar de expresarse.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades localizaron a personas afines al movimiento FRENA y a partidos políticos como el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dentro de las filas del movimiento.

Tras la identificación de dichos grupos políticos, los funcionarios estatales decidieron tomar acciones y evitar que haya personas heridas.

“Nos dimos cuenta de la participación de otros actores políticos pertenecientes al PAN, al PRI y fue donde nos dimos cuenta que no había una representación independiente como en Uruapan.

“Se sale de control en Morelia y un grupo ingresa por la fuerza al Palacio de Gobierno, hace desmanes y tuvimos que actuar con la fuerza pública para evitar una tragedia, porque había ánimos incendiarios, prender fuego y eso no lo podíamos permitir, detalló el gobernador en conferencia de prensa.

Funcionarios y exfuncionarios públicos fueron identificados como presuntos organizadores de los grupos de choque

Ramírez Bedolla también detalló que varios funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a partidos de oposición a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fueron identificados como presuntos organizadores de los grupos de choque y se deslindaron de las acciones violentas suscitadas en el Palacio de Gobierno de Morelia.

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que algunos funcionarios y exfuncionarios políticos de oposición se deslindaros de las acciones suscitadas en el Palacio de Gobierno de Morelia. EFE/ Iván Villanueva

“Lo que nos llamó la atención en Morelia fue que eran grupos identificados con partidos políticos con movimientos de derecha como el FRENA, opuesto a López Obrador, algunos grupos o funcionarios del ayuntamiento de Morelia, como el presidente Alfonso Martínez, para mostrarle mi preocupación y él se deslindó de todo, lo digo abiertamente.

“Al desarrollarse la manifestación, hubo licitación por parte de un exmagistrado federal, Froilán Muñoz, que es un adversario”, informó Ramírez Bedolla.

Gobernador informa la detención de 8 personas tras manifestación en Morelia y hace un llamado a realizar protestas pacíficas

Tras las acciones violentas por parte de uno de los grupos vinculados con partidos políticos, Ramírez Bedolla confirmó la detención de ocho personas que presuntamente participaron en los hechos violentos suscitados dentro del Palacio de Gobierno de la capital michoacana. Además, recordó que dichos movimientos debería mantener una posición sin fines políticos ni propagandísticos.

El gobernador confirmó la detención de ocho personas tras el despliegue de la SSP en la manifestación de Morelia. (FOTO: X: @FiscaliaMich)

“Toda libre manifestación es legítima, es entendible, como la de los campesinos de la semana pasada.

“La manifestación es legítima, pero ya la violencia y el ataque junto con el riesgo para que sucediera una tragedia, la secretaría de seguridad pública tuvo que intervenir y pronto retomamos el control y se pusieron a disposición de la FGE ocho personas”, detalló el edil michoacano.

Finalmente, Ramírez Bedolla recordó la manifestación de Uruapan y se mostró solidario con el municipio tras el asesinato de Carlos Manzo, añadiendo que la sociedad será escuchada y atendida por las autoridades correspondientes.

“Aquí es donde se puede observar donde hay una manifestación, digamos en Uruapan, muy sentida, dolida, auténtica, que es pacífica, porque tiene un objetivo primordial, que es la paz, la solicitud de justicia.

“Hoy se está llevando a cabo otra en Uruapan y está siendo bajo las mismas condiciones”, finalizó el gobernador de Michoacán.