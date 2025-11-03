Fallece Silva Guillermina, comerciante atacada a tubazos al vender sus calaveritas de dulce en un tianguis en el Edomex

Silvia Guillermina fue atacada cuando buscaba vender calaveritas de dulce- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 27 de octubre, Silvia Guillermina, comerciante que radicaba en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, fue presuntamente atacada a tubazos junto a su padre y sus dos hijos mientras se disponían a poner su puesto de calaveritas de dulce.

Sobre estos hechos, se presume que se trata de un ataque realizado por familiares directos de la victima, la cual, falleció tres días más tarde en el hospital de alta especialidad de Ixtapaluca.

Según el reporte de medios locales, la jornada de ventas de Silvia en el tianguis, organizada con motivo del Día de Muertos, terminó inesperadamente debido a un incidente violento que involucró a varias personas.

A pesar de sus planes para participar en la venta, Silvia, su padre y sus dos hijos se vieron enfrentados a una situación de ataque protagonizada por un grupo que, según los reportes, sumaba cerca de ocho individuos.

Sobre estos hechos, Valentín Castillo, quien actualmente es diputado local, realizó una publicación en Facebook donde reveló datos de lo sucedido, debido a que él asistió al hospital donde se encontraba Silvia.

Según el diputado, el pasado lunes 27 de octubre acudió al hospital de Tepetlixpa tras el llamado que le hizo la familia de Silvia para “conocer de viva voz la horrenda agresión física a tubazos que sufrieron en el tianguis”.

Sobre esto, el diputado confirmó que la agresión fue realizada por parientes cercanos de las víctimas, tal como lo decían las diferentes versiones que se comentaban en redes sociales.

Además, comentó que fue al hospital de Tepetlixpa para hablar con el padre de Silvia, el señor Evodio, sin embargo, ella no se encontraba en el mismo lugar, debido a que en ese momento, mientras estaba siendo intervenida por la gravedad de sus lesiones en el Hospital de alta especialidad de Ixtapaluca, Estado de México.

El diputado también comentó en su publicación que la noche del 27 de octubre, cuando estaban en el hospital, observaron que motociclistas merodeaban el área, amedrentando a los familiares que esperaban noticias sobre el estado del señor Evodio, padre de Silvia.

Sobre la salud de Silvia, el diputado señaló que las lesiones con los tubos derivaron que falleciera en la madrugada del 30 de octubre.

Sobre estos hechos, el diputado declaró lo siguiente: “Una madre soltera deja en la orfandad a dos pequeños, de 10 y 4 años, solo por haber instalado un modesto puesto de calaveritas que la familia atendía desde hace varios años”.