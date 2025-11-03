Evidencian supuestos millones de seguidores falsos de Omahi en redes tras su eliminación de La Granja VIP (TV Azteca)

La reciente eliminación de Omahi del reality show La Granja VIP de TV Azteca detonó controversia en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Miles de internautas cuestionaron la veracidad de los seguidores en redes sociales del influencer regiomontano, asegurando que los millones de seguidores que ostenta serían cuentas falsas creadas para inflar su popularidad digital. Las discusiones se intensificaron tras la ‘sorpresiva’ salida de Omahi del programa el 2 de noviembre.

En las horas posteriores a su eliminación, usuarios expresaron en redes que Omahi, a pesar de acumular más de 31 millones de seguidores en TikTok y 5.6 millones en Instagram, no es percibido como una figura conocida fuera de esas plataformas.

De acuerdo con comentarios virales, una parte de la comunidad digital sostiene que esa enorme base de seguidores no se reflejaría en reconocimiento real, impulsando especulaciones sobre el posible uso de seguidores fantasma, cuentas bots y seguidores zombi.

El influencer con más de 30 millones de fans, tan solo en TikTok, se convirtió en el tercer granjero expulsado del reality show por falta de votos (TV Azteca)

En plataformas como X proliferaron mensajes que tildan al influencer de creación artificial de popularidad: “¿Quién es Omahi y por qué tiene millones de seguidores? Nadie lo conoce fuera de TikTok”. Otros señalaron que muchas cuentas que lo siguen presentan patrones comunes de inactividad o automatización.

Qué es un seguidor falso y cómo se detecta en redes

Los seguidores fantasma como perfiles que nunca interactúan, mientras que las cuentas bots corresponden a usuarios programados para ejecutar acciones automatizadas. Otros términos frecuentes son seguidores zombi, que designan usuarios inactivos, y cuentas spam, enfocadas en el envío masivo de mensajes comerciales.

Las empresas de análisis digital identifican estas cuentas por su ausencia de actividad real, la repetición de comentarios genéricos o la publicación de contenido irrelevante. Algunas plataformas de monitoreo detectan que un alto porcentaje de seguidores de figuras públicas corresponden a estas categorías, aunque los parámetros para calificar una cuenta como falsa pueden variar.

La práctica de comprar seguidores permanece extendida en la industria del influencer marketing, donde los contratos con marcas suelen depender del volumen de audiencia.

Omahi es el tercer eliminado de La Granja VIP (TV Azteca)

¿Los seguidores en redes de Omahi son falsos?

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, conocido como Omahi, nació en Monterrey el 14 de diciembre de 1994. De acuerdo con su biografía pública, estudió Derecho y trabajó como fotógrafo y DJ antes de formar parte de los creadores virales en México.

Su carrera digital despegó con videos cortos de comedia y experimentos sociales, y se consolidó tras viralizar su frase “Intentando comprar un celular que no existe”. Su perfil en la élite del entretenimiento digital, aunque su popularidad en el mundo offline ha sido tema de debate tras su paso por La Granja VIP.

La participación de Omahi en el reality show marcó un giro en su exposición pública. En su ingreso, describió el formato como una oportunidad para desconectarse de las redes: “Para mí, esto ha sido como un retiro espiritual”, aseguró en el estreno. No obstante, enfrentó críticas internas y momentos conflictivos durante su estadía, además de episodios que se volvieron tendencia.

La noche de la tercera eliminación, Omahi fue nominado junto a Kike Mayagoitia después de una serie de infracciones y cambios en las reglas. Sergio Mayer Mori, jefe de la semana, salvó a Manola Díez, y la dinámica repentina situó a Omahi contra la placa. Tras su salida, Omahi manifestó que la nominación le quitó el ánimo para continuar la competencia:

¿Los seguidores en redes de Omahi son falsos? (TikTok / Omahi.TikTok)

“En ese momento se me quitaron las ganas de jugar… fue un giro que desfavoreció”, dijo en una entrevista post-reality.

El reencuentro de Omahi con su madre y la entrevista posterior, donde abordó la presión de las redes y su imagen ante las marcas, sumaron argumentos al debate sobre la autenticidad de su alcance digital. “Mi imagen vale oro, vivo de las marcas”, expresó, cita que fue ampliamente difundida y tomada como ejemplo de la importancia del número de seguidores para los acuerdos comerciales.