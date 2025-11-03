La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

La reciente eliminación de Omahi del reality show La Granja VIP de TV Azteca detonó controversia en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.
La jornada estuvo marcada por una nominación que incluyó a Lis Vega, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Omahi. El conductor del programa, Adal Ramones, anunció que Lis Vega recibió el mayor respaldo del público, asegurando su permanencia por una semana más.
Mientras tanto, la continuidad de Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia se mantuvo en suspenso hasta el último momento, pero finalmente fue Omahi quien debió despedirse del reality.
El ambiente en La Granja VIP se transformó tras la reciente gala de eliminación, donde la inesperada salida de Omahi alteró el equilibrio entre los concursantes y sorprendió a la audiencia.
La tensión se intensificó cuando, después de una ronda de nominaciones marcada por cambios en las alianzas, el influencer se convirtió en el cuarto participante en abandonar la competencia.