México

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Guardar
13:46 hsHoy

Evidencian supuestos millones de seguidores falsos de Omahi en redes tras su eliminación de La Granja VIP

El influencer con más de 30 millones de fans, tan solo en TikTok, se convirtió en el tercer granjero expulsado del reality show por falta de votos

Evidencian supuestos millones de seguidores
Evidencian supuestos millones de seguidores falsos de Omahi en redes tras su eliminación de La Granja VIP (TV Azteca)

La reciente eliminación de Omahi del reality show La Granja VIP de TV Azteca detonó controversia en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram

Leer la nota completa
13:27 hsHoy

Así fue la eliminación de Omahi de La Granja VIP

La jornada estuvo marcada por una nominación que incluyó a Lis Vega, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Omahi. El conductor del programa, Adal Ramones, anunció que Lis Vega recibió el mayor respaldo del público, asegurando su permanencia por una semana más.

Mientras tanto, la continuidad de Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia se mantuvo en suspenso hasta el último momento, pero finalmente fue Omahi quien debió despedirse del reality.

13:00 hsHoy

Omahi es el tercer eliminado de La Granja VIP

El ambiente en La Granja VIP se transformó tras la reciente gala de eliminación, donde la inesperada salida de Omahi alteró el equilibrio entre los concursantes y sorprendió a la audiencia.

La tensión se intensificó cuando, después de una ronda de nominaciones marcada por cambios en las alianzas, el influencer se convirtió en el cuarto participante en abandonar la competencia.

Omahi es el tercer eliminado
Omahi es el tercer eliminado de La Granja VIP (TV Azteca)

Temas Relacionados

La Granja VIPEn VivoDisneyOmahiTV Azteca24/7mexico-entretenimientoAdal Ramones

Últimas noticias

Sheinbaum promete justicia en el homicidio del alcalde de Uruapan; critica a quien pide intervención militar en México

Durante la mañanera, la presidenta compartió que el gobierno mexicano está realizando las investigaciones correspondientes

Sheinbaum promete justicia en el

Evidencian supuestos millones de seguidores falsos de Omahi en redes tras su eliminación de La Granja VIP

El influencer con más de 30 millones de fans, tan solo en TikTok, se convirtió en el tercer granjero expulsado del reality show por falta de votos

Evidencian supuestos millones de seguidores

Jesús Ochoa, “Monsqueez” en ¿Quién es la Máscara?, rompe el silencio sobre su eliminación

Su salida generó reacciones encontradas en redes sociales

Jesús Ochoa, “Monsqueez” en ¿Quién

Pronóstico del clima en México hoy 3 de noviembre: frente frío 12 traerá lluvias y heladas en estas entidades

El avance de la masa polar asociada al fenómeno meteorológico traerá precipitaciones, bajas temperaturas y ráfagas intensas en distintas zonas

Pronóstico del clima en México

Valor de apertura del euro en México este 3 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de salsa inglesa, rápida

Receta de salsa inglesa, rápida y fácil

WhatsApp prepara una función para grupos que te ahorrará tiempo: de qué se trata

Apple estaría preparando su primer iPad plegable, pantalla de 18 pulgadas y con Samsung

Ethan Hawke: “Me encanta ser considerado un artista virtuoso”

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda en Villa Carlos Paz

INFOBAE AMÉRICA

Cuenta regresiva en Bolivia para

Cuenta regresiva en Bolivia para el cambio de mando con expectativa por soluciones a la crisis económica

La familia del periodista venezolano Joan Camargo exigió al régimen de Maduro su inmediata liberación

El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros

El avistamiento inusual de un cuco común en Long Island desata la emoción entre aficionados

Los secretos detrás de “La bestia en mí”: la serie que marcó un antes y un después en la carrera de Claire Danes

DEPORTES

Argentina hace su estreno en

Argentina hace su estreno en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine