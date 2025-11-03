Esto costó el icónico traje negro y dorado de Juan Gabriel en Bellas Artes

Juan Gabriel brindó varias presentaciones consecutivas en el Palacio de Bellas Artes: del 9 al 12 de mayo de 1990 Foto: Archivo

El legado de Juan Gabriel no solo se sostiene en su música, sino también en la memoria visual de sus presentaciones, como la que ofreció en el Palacio de Bellas Artes el 9 de mayo de 1990. Aquella noche, el artista deslumbró al público con un traje negro adornado con detalles dorados, una prenda que, según datos de su diseñador, alcanzó un valor aproximado de USD 5.000.

Este atuendo, confeccionado a la medida, se convirtió en un símbolo de la fusión entre la música popular y los escenarios de mayor prestigio cultural en México.

El diseñador Alex Peimbert relató en entrevistas recogidas por el medio MDZ en 2022 que para Juan Gabriel, el vestuario era una extensión del espectáculo. El cantante no solo buscaba impactar con su voz, sino también con cada prenda que lucía sobre el escenario.

El vestuario de Juan Gabriel, diseñado por Alex Peimbert, alcanzó un valor aproximado de USD 5.000 por su confección artesanal y detalles exclusivos (Infobae México/ Jovani Pérez)

Peimbert explicó que los trajes del “Divo de Juárez” se elaboraban de manera exclusiva para cada concierto, evitando repetir atuendos y apostando siempre por la originalidad y el detalle artesanal. Entre los accesorios predilectos del artista se encontraban sombreros, rebozos, mascadas y abanicos, elementos que complementaban su imagen y reforzaban su presencia escénica.

Los diseños más sofisticados, como el que utilizó en Bellas Artes, destacaban por sus bordados hechos a mano, incrustaciones de cristales y piedras preciosas. Peimbert detalló a MDZ:

“Los trajes con estilo oaxaqueño son los más caros de la gira porque son bordados a mano y todos llevan cristales y piedras preciosas, es de lo más trabajado y caros, el precio está cañón, esos trajes cuestan más de 5 mil dólares cada uno. No es un trabajo barato, entonces se eleva mucho el costo a un traje normal”. Esta dedicación artesanal convertía cada prenda en una pieza única, cuyo valor superaba ampliamente el de un vestuario convencional.

Cada atuendo de Juan Gabriel era único, elaborado a medida y sin repeticiones, reflejando su apuesta por la originalidad en el escenario (Archivo)

El conjunto que Juan Gabriel eligió para su histórica presentación en Bellas Artes consistía en una chaqueta tipo torera, camisa y pantalón negros, todos ellos decorados con bordados, lentejuelas y motivos dorados.

El contraste entre la sobriedad del negro y la ostentación de los detalles dorados no solo capturó la atención del público, sino que también fue interpretado por expertos como una declaración sobre la capacidad de la música popular para ocupar espacios tradicionalmente reservados a la alta cultura.

Décadas después, la influencia de aquel vestuario sigue vigente. En julio de 2024, el icónico conjunto sirvió de inspiración para el Doodle de Google dedicado a Juan Gabriel, obra del ilustrador Humberto Irigoyen.

Un mes más tarde, la empresa Mattel lanzó una Barbie vestida con una chaqueta bolero negra y dorada y un traje con detalles dorados, inspirada en el atuendo del cantante. Esta muñeca forma parte de la colección Barbie Signature Music, consolidando la imagen de Juan Gabriel como un referente cultural que trasciende generaciones.

El emblemático concierto será proyectado en el zócalo capitalino el próximo 8 de noviembre (Cortesía)

El interés por los objetos personales del artista se reflejó también en el mercado de subastas. En 2016, la casa GIMAU vendió más de cuarenta y cinco artículos pertenecientes a Juan Gabriel, entre ellos trajes, fotografías y otras prendas. Todas las piezas fueron sometidas a un proceso de verificación para garantizar su autenticidad y su vínculo directo con el cantante.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, falleció el 28 de agosto de 2016 a los sesenta y seis años. Su legado musical y la imagen de aquella noche en Bellas Artes, donde lució un traje irrepetible, continúan presentes en la memoria colectiva.