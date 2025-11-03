México

Estas son las marcas de cacahuates con exceso de sodio, según Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 35 productos: 17 cacahuates salados y 18 cacahuates japoneses

La Procuraduría del Consumidor analizó 35 productos: 17 cacahuates salados y 18 cacahuates japoneses. (Archivo)

El cacahuate es una de las botanas favoritas de los mexicanos, ya sea en su versión salada o estilo japonés. Sin embargo, su consumo frecuente puede representar un riesgo para la salud debido a su alto contenido de sodio, especialmente en algunas marcas. Así lo reveló el más reciente Estudio de Calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que analizó 35 productos de cacahuates salados y japoneses disponibles en el mercado nacional.

El estudio, realizado entre julio y septiembre de 2025, evaluó el contenido energético, grasas, carbohidratos y, sobre todo, sodio de cada producto. Los resultados muestran que, aunque todos los productos cumplen con el contenido neto declarado y los límites de rancidez, existen diferencias significativas en la cantidad de sal que contienen, e incluso varias marcas no informan de manera veraz en su etiquetado.

Entre los cacahuates salados, la marca Nature Sun Español (cacahuate sazonado con sal de mar) encabeza la lista con 1,124 mg de sodio por cada 100 gramos, muy por encima de lo declarado en su etiqueta (307.3 mg/100 g).

  • Le siguen Sol (774 mg/100 g), Selecto Brand (765 mg/100 g).
  • Planters Salados (774 mg/100 g).
  • Golden Nuts Barcel (742 mg/100 g).

Todas estas marcas deberían portar el sello de “Exceso Sodio”, pero en algunos casos no lo hacen, incumpliendo la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Según el estudio, seis productos incumplen con las especificaciones de etiquetado. Foto: (iStock)

En la categoría de cacahuates japoneses, el producto con mayor contenido de sodio es:

  • Snack Club Cacahuates Japoneses Sazonados con Tajín Clásico, con 992 mg/100 g.
  • Seguido de Mafer Estilo Japonés Sabor Limón (929 mg/100 g).
  • Great Value Estilo Japonés Sabor Limón (785 mg/100 g).
  • También destacan Nishikawa Japonés (556 mg/100 g).
  • Golden Nuts Barcel Estilo Japonés (511 mg/100 g).

Profeco advierte que el consumo excesivo de sodio está relacionado con hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por ello, recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente el etiquetado, evitar el consumo frecuente de estas botanas y preferir opciones naturales o tostadas sin sal añadida.

De acuerdo a Profeco, en caso de tener problemas de presión arterial es mejor optar por cacahuates naturales y limita el consumo de las versiones saladas o japonesas con alto contenido de sodio. (Profeco)

Finalmente, el organismo señala que nueve productos no son veraces en su contenido de sodio y seis incumplen con las especificaciones de etiquetado. Profeco dará seguimiento a estos hallazgos y podría sancionar a los proveedores que no cumplan con la normatividad.

Recomendaciones para consumir cacahuates

  • Evitar su consumo si tienes hipertensión arterial y problemas cardiovasculares.
  • Mantener un equilibrio entre alimentación y actividad física. Si bien el consumo excesivo de productos procesados con alto contenido calórico puede contribuir al aumento de peso, este efecto se puede mitigar con una alimentación nutritiva y equilibrada junto con la práctica frecuente de actividad física.
  • No consumirlas a menudo. No es recomendable consumirlas con frecuencia ni en grandes cantidades debido a su alto contenido de calorías, grasa y sal.
  • Nunca sustituir una comida con estos productos.
  • Considera consumir cacahuates naturales con cáscara y los tostados.

