AC/DC regresa a México con 'Power Up Tour' tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos

AC/DC anunció este lunes su esperado regreso a la Ciudad de México tras más de 15 años sin presentaciones en el país.

La banda australiana, liderada por Angus Young, realizará un concierto exclusivo en el Estadio GNP Seguros en el marco de su gira Power Up Tour LATAM 2026.

El anuncio oficial llegó la mañana de este 3 de noviembre en sus redes sociales, cumpliendo así con la expectativa generada entre los seguidores locales.

Fecha y detalles del concierto de AC/DC en la Ciudad de México

AC/DC anunció una presentación el 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de la gira latinoamericana Power Up Tour.

De acuerdo con el comunicado publicado por OCESA en redes sociales, la banda estará acompañada por The Pretty Reckless como invitados especiales.

De acuerdo con la información oficial, no habrá preventa para ninguna tarjeta bancaria. La venta general comenzará el 7 de noviembre a través del sistema Ticketmaster.

El australiano Angus Young, guitarra solita de la banda australiana de rock ACDC, cumple 70 años. EFE/EPA/FRISO GENTSCH/Archivo

Venta general y posibles precios de boletos para AC/DC en el Estadio GNP

La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster.

De acuerdo con la Revista Estamos en Trend, los precios estimados se ubican desde $1,500 pesos mexicanos para la zona general hasta $10,000 pesos en secciones VIP, ofreciendo facilidades de pago a meses sin intereses.

Preventa y posibles precios de boletos para AC/DC en el Estadio GNP (Photo by Jason Squires/WireImage)

El regreso de AC/DC tras una larga ausencia en los escenarios mexicanos

La última actuación de AC/DC en México fue en febrero de 2009, cuando llenaron el Foro Sol con canciones como “Highway to Hell” y “Thunderstruck”. Desde entonces, el grupo solo realizó giras por Europa y América del Norte, dejando pendiente una visita a Latinoamérica.

El retorno ha sido ampliamente anticipado por la comunidad de fans, que siguió las pistas compartidas tanto por la banda como por cuentas especializadas en música rock.

La gira incluirá un show en la capital mexicana por lo que ningún otro destino dentro del país, luego de deliberaciones que excluyeron a Monterrey y a otras ciudades del circuito de conciertos, hasta el momento será incluida.

El intento fallido de llevar a AC/DC al norte de México

El regreso de AC/DC despertó interés en promotores de todo el país. Destaca el caso de Grupo Apodaca, empresa fundada en 1978 por Oscar Flores Elizondo y responsable de festivales como Tecate Pa’l Norte, Live Out y Flow Fest, que intentó gestionar una fecha en Monterrey. La propuesta consideraba la Arena Monterrey o el Parque Fundidora como posibles sedes.

Sin embargo, el contrato de la banda con Live Nation y OCESA impidió la realización de eventos fuera de la Ciudad de México.

El objetivo de proteger la logística y evitar la dispersión de público llevó a cancelar cualquier posibilidad de presentaciones adicionales en el norte del país.