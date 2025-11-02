México

Testimonios revelaron cómo se salvaron del incendio en Waldo’s, dos embarazadas y varios niños entre las víctimas

El saldo hasta el momento son de 23 fallecidas, de acuerdo con datos de las autoridades locales

La explosión que derivó de
La explosión que derivó de un incendio ha dejado un total de 23 personas fallecidas. (Cuartoscuro)

La tarde del pasado sábado 1 de noviembre, se registró una explosión que derivó de un incendio en un local comercial en Hermosillo, Sonora.

Este hecho ha dejado hasta el momento un total de 23 personas fallecidas y varios heridos, los cuales continúan en atención hospitalaria.

Las llamas comenzaron a propagarse rápidamente en el lugar, donde había algunos clientes dentro del establecimiento, quienes estaban haciendo sus respectivas compras en el supermercado.

Testigos llamaron a los diferentes servicios de emergencia y seguridad locales, quienes arribaron al lugar para atender el siniestro derivado de la explosión en el local comercial.

El incendio fue en una
El incendio fue en una tienda Waldo's de Hermosillo el pasado sábado 1 de noviembre. Foto: x.com/@CesarFraijo2

La explosión y siniestro que sucedió en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en una tienda Waldo’s, ha dejado varios testimonios, en particular de dos sobrevivientes en el lugar.

Regina Benítez Quintero

Una de ellas es el de Regina Benítez Quintero, de 20 años de edad. Expresó que 15 minutos antes del siniestro fue al local comercial para comprar unas galletas, pero se retiró y no llevó nada.

Señaló que entró a la tienda y había una fila larga, por lo que se enfadó y fue a otro establecimiento.

María Susana Elizalde

En otra entrevista a diferentes medios de comunicación, María Susana Elizalde mencionó que su hija le pidió ir al Waldo’s por la tarde del pasado domingo 2 de noviembre, pero ella decidió no acudir al lugar.

Puntualizó la razón por la que no acudió al lugar, ya que fue por un inquietante presentimiento que tuvo por la tarde del día mencionado tras un sueño que tuvo.

Agregó que al escuchar la noticia sobre la explosión que derivó del incendio, tuvo escalofríos.

De igual manera, expresó su tristeza por las 23 víctimas que hasta el momento ha dejado.

Una fábrica de solventes y pinturas se vio envuelta en llamas. Crédito: X/@ nietzs02

Cabe destacar que entre las víctimas se encuentran varios menores de edad, así como dos mujeres embarazadas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio derivado de la explosión. Autoridades locales mencionaron que se realizan las investigaciones correspondientes.

Waldo’s expresa condolencias y apoyará a familias afectadas

A través de un comunicado oficial compartido por la tienda Waldo’s, expresó sus condolencias tanto a los heridos como a las familias de las víctimas.

De igual manera, ofreció apoyo y respaldo para todas las víctimas y heridos.

Waldo's expresó condolencias y apoyará
Waldo’s expresó condolencias y apoyará a familias afectadas. (Cuartoscuro)

