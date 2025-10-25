IMSS envía mensaje tras muerte de una menor en Sonora por picadura de alacrán

Una niña de cinco años murió tras ser atendida por una picadura de alacrán en el Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora. El caso, ocurrido el 20 de octubre de 2025, se encuentra bajo investigación de las autoridades estatales.

Traslado y atención médica inmediata

De acuerdo con el comunicado del IMSS Sonora, la menor fue llevada al hospital a las 12:23 horas por la directora de su jardín de niños, luego de ser picada por un alacrán mientras se encontraba en la escuela. Apenas dos minutos después de su llegada, a las 12:25, el personal médico ingresó a la niña al Área de Choque y realizó la canalización para aplicar el tratamiento de emergencia, incluido el procedimiento de intubación.

El hospital informó que en esos momentos no contaba con el antídoto en existencia, pero se gestionó su obtención de manera inmediata. A las 13:08 la menor recibió dos dosis de suero antialacrán.

A pesar de la atención recibida y los intentos por estabilizarla, la niña sufrió dos episodios de paro cardiorrespiratorio. Los esfuerzos del equipo médico no permitieron revertir la situación y el hospital declaró su fallecimiento a las 13:45 horas

El IMSS explicó que el surtimiento de suero antialacrán para el hospital se había programado para el 17 de octubre. Los antídotos disponibles se emplearon en otros casos durante ese fin de semana, y otro lote se entregó el martes 21 de octubre. Según el propio Instituto, estas gestiones permitieron administrar el medicamento a la menor en el menor tiempo posible y tras su obtención de urgencia.

Autoridades investigan el caso

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que existen investigaciones en curso sobre el caso por parte de la Fiscalía de Justicia estatal. El mandatario detalló que la Secretaría de Educación y Cultura, junto con la Secretaría de Salud, colabora para esclarecer los hechos en torno al fallecimiento.