Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 23 personas perdieron la vida, seis de ellos niños, y 11 más resultaron heridas

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 23 personas perdieron la vida, seis de ellos niños, y 11 más resultaron heridas.

Carín León compartió un mensaje de solidaridad tras el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, su estado natal, donde al menos 23 personas perdieron la vida —seis de ellos niños— y once más resultaron heridas, según reportes oficiales.

La tragedia tuvo lugar la tarde del sábado 1 de noviembre, aproximadamente a las 15:00 horas, cuando un incendio arrasó con las instalaciones del establecimiento ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros. El gobernador Alfonso Durazo, confirmó la cifra de víctimas fatales y detalló que entre los afectados había menores de edad. La mayoría de las personas atrapadas eran empleados de turno que recibieron atención médica inmediata tras ser rescatados.

La tragedia tuvo lugar la tarde del sábado 1 de noviembre.

La reacción de Carín León

A pocas horas de conocerse los hechos, Carín León utilizó redes sociales para manifestar su acompañamiento a quienes sufrieron la pérdida de familiares en el siniestro. Mediante una historia de Instagram difundida la madrugada del sábado, el intérprete oriundo de Hermosillo se mostró conmovido por la situación: “Lejos de mi tierra pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso. Mis más sinceras condolencias”, escribió el cantante.

El artista explicó que no pudo encontrarse en México al momento de conocerse el siniestro, pero expresó que “su corazón estaba en Hermosillo”, ciudad donde nació y a la que mantiene un vínculo cercano a través de su música y su comunidad.

Esta reacción, ampliamente replicada entre sus seguidores, subrayó el impacto que la tragedia tuvo entre residentes y personalidades del estado.

"Lejos de mi tierra pero con mi corazón en Hermosillo", escribió el cantante.

Autoridades revelan que una falla eléctrica fue el origen del siniestro

Las autoridades locales informaron que el incendio en Waldo’s se habría originado por una falla eléctrica reportada minutos antes en la tienda y viviendas aledañas. La Fiscalía de Sonora descartó en un reporte oficial que el siniestro respondiera a un atentado intencional o violencia contra civiles. El fiscal Gustavo Salas Chávez aseguró que la mayoría de las muertes sucedieron por inhalación de gases tóxicos, y anticipó que los procedimientos de identificación avancen en las próximas horas.

El Gobierno de Sonora recalcó que “no existen indicios de atentado ni de violencia dirigida”, refiriendo que las investigaciones continúan para esclarecer completamente la causa del fuego. Las labores de emergencia en el sitio permitieron rescatar a diversos afectados, tanto trabajadores como clientes, quienes fueron canalizados a hospitales para recibir atención médica.

El mensaje de Carín León se sumó a diversas muestras de apoyo provenientes de figuras públicas, en medio del luto por uno de los incidentes más graves ocurridos recientemente en la capital sonorense.

