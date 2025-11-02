México

Alfredo Ramirez Bedolla condena asesinato de alcalde de Uruapan

El gobernador michoacano destacó la rápida respuesta de las autoridades ante los hechos

Guardar
Ramirez Bedolla condenó los hechos
Ramirez Bedolla condenó los hechos ocurridos. (Archivo)

La tranquilidad de la noche en Michoacán se vio brutalmente interrumpida por la noticia del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un evento que ha desatado una ola de indignación y una inmediata respuesta de las autoridades estatales y federales. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, utilizó sus plataformas sociales para confirmar y condenar el crimen, detallando las primeras acciones de seguridad implementadas en el municipio.

En un mensaje cargado de energía y repudio, el mandatario estatal condenó “enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo”. Esta declaración no solo sirvió para notificar el lamentable deceso, sino también para dar cuenta del operativo de seguridad que se puso en marcha de forma inmediata.

Ramírez Bedolla informó que, gracias a la pronta acción de las fuerzas del orden, se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión, además de la neutralización del atacante principal.

El presidente municipal perdió la
El presidente municipal perdió la vida en un ataque armado. (Fb: Carlos Manzo)

La confirmación de que “ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida” marca un paso crucial en la respuesta estatal, enfocando la atención en la rápida captura de los involucrados.

El mensaje del gobernador también delineó la estrategia de seguridad en la zona. El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad, lo que indica un despliegue de alto nivel para contener cualquier brote de violencia posterior al atentado y restaurar la paz en Uruapan.

Este despliegue subraya la gravedad del ataque, que se dirigió contra una figura pública de alto rango, y la determinación del gobierno estatal de no permitir que el crimen quede impune.

En una publicación posterior, con el fin de clarificar los hechos y asegurar la transparencia en la información, Ramírez Bedolla reafirmó el éxito inicial del operativo: “Confirmamos que el agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo fue abatido en el lugar de los hechos y se aseguró el arma, además de dos personas relacionadas con la agresión.”

Reportan que el presidente municipal
Reportan que el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue víctima de un ataque mientras se tomaba fotos con pobladores del municipio (Fb: Carlos Manzo)

La confirmación del aseguramiento del arma es un elemento vital para la investigación, al igual que la rápida puesta a disposición de las autoridades de los dos detenidos. El compromiso de las fuerzas de seguridad es inequívoco: “Todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos.”

El asesinato de un alcalde representa un desafío directo a la institucionalidad y al Estado de Derecho. La respuesta inmediata de las autoridades, con la presencia del Secretario de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, busca enviar un mensaje claro de control y determinación. La Fiscalía General del Estado (FGE) tomará la batuta en las diligencias, buscando establecer el móvil del “cobarde atentado” y determinar el grado de participación de los detenidos.

Mientras las autoridades continúan recabando datos, el gobernador concluyó sus comunicados con la promesa de mantener informada a la ciudadanía: “Continuaremos informando.” Uruapan y Michoacán ahora esperan que esta rápida respuesta se traduzca en una investigación exhaustiva y en la aplicación de justicia ante este violento suceso.

Temas Relacionados

Alfredo Ramirez BedollaUruapanMichoacánCarlos Manzomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 2 de noviembre

Sigue en vivo todas las noticias sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Clima en México este 2 de noviembre: revisa la previsión meteorológica en tu región

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Clima en México este 2

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

¿Es más saludable el pan de muerto de ajonjolí? Esto se sabe

Este bizcocho es emblemático de las festividades del Día de Muertos

¿Es más saludable el pan

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Manzo fue el primer alcalde municipal independiente de la entidad y era conocido por denunciarla violencia en el estado

“No quiero ser un alcalde
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No quiero ser un alcalde

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Fiscalía del Edomex detiene al líder de “Los Chocorroles”, grupo delictivo ligado al robo de vehículos

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, en ataque armado

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: las 10 películas

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

La Granja VIP: todo lo que pasó la tarde del 1 de noviembre

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas