Alfredo Ramirez Bedolla condena asesinato de alcalde de Uruapan

Ramirez Bedolla condenó los hechos ocurridos. (Archivo)

La tranquilidad de la noche en Michoacán se vio brutalmente interrumpida por la noticia del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un evento que ha desatado una ola de indignación y una inmediata respuesta de las autoridades estatales y federales. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, utilizó sus plataformas sociales para confirmar y condenar el crimen, detallando las primeras acciones de seguridad implementadas en el municipio.

En un mensaje cargado de energía y repudio, el mandatario estatal condenó “enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo”. Esta declaración no solo sirvió para notificar el lamentable deceso, sino también para dar cuenta del operativo de seguridad que se puso en marcha de forma inmediata.

Ramírez Bedolla informó que, gracias a la pronta acción de las fuerzas del orden, se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión, además de la neutralización del atacante principal.

El presidente municipal perdió la vida en un ataque armado. (Fb: Carlos Manzo)

La confirmación de que “ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida” marca un paso crucial en la respuesta estatal, enfocando la atención en la rápida captura de los involucrados.

El mensaje del gobernador también delineó la estrategia de seguridad en la zona. El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad, lo que indica un despliegue de alto nivel para contener cualquier brote de violencia posterior al atentado y restaurar la paz en Uruapan.

Este despliegue subraya la gravedad del ataque, que se dirigió contra una figura pública de alto rango, y la determinación del gobierno estatal de no permitir que el crimen quede impune.

En una publicación posterior, con el fin de clarificar los hechos y asegurar la transparencia en la información, Ramírez Bedolla reafirmó el éxito inicial del operativo: “Confirmamos que el agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo fue abatido en el lugar de los hechos y se aseguró el arma, además de dos personas relacionadas con la agresión.”

Reportan que el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue víctima de un ataque mientras se tomaba fotos con pobladores del municipio (Fb: Carlos Manzo)

La confirmación del aseguramiento del arma es un elemento vital para la investigación, al igual que la rápida puesta a disposición de las autoridades de los dos detenidos. El compromiso de las fuerzas de seguridad es inequívoco: “Todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos.”

El asesinato de un alcalde representa un desafío directo a la institucionalidad y al Estado de Derecho. La respuesta inmediata de las autoridades, con la presencia del Secretario de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, busca enviar un mensaje claro de control y determinación. La Fiscalía General del Estado (FGE) tomará la batuta en las diligencias, buscando establecer el móvil del “cobarde atentado” y determinar el grado de participación de los detenidos.

Mientras las autoridades continúan recabando datos, el gobernador concluyó sus comunicados con la promesa de mantener informada a la ciudadanía: “Continuaremos informando.” Uruapan y Michoacán ahora esperan que esta rápida respuesta se traduzca en una investigación exhaustiva y en la aplicación de justicia ante este violento suceso.