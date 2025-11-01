México

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

Considerado un referente de la alta costura en México, falleció a los 59 años

La noticia de su fallecimiento
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Beatriz Calles, quien es la directora de Fashion Week México. Crédito: IG, hectorterronesoficial

Héctor Terrones, diseñador con más de tres décadas de trayectoria, falleció a los 59 años, dejando un legado que marcó a distintas celebridades mexicanas y pasarelas internacionales.

La noticia fue confirmada por Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, a través de sus redes sociales, donde además de rendir homenaje al creador, brindó información sobre el funeral.

“Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz”, se lee en la imagen, mientras que en la descripción agrega: “Sobri, gracias por tantos momentos felices y divertidos juntos”.

A lo largo de treinta y tres años, Terrones se consolidó como referente de la alta costura en México, vistiendo a figuras como Anahí, Laura Flores, Lupita Jones, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Bárbara Mori e Itatí Cantoral. Su vínculo con el mundo del espectáculo se fortaleció gracias a su colaboración en el programa matutino Hoy y su participación en Nuestra Belleza México entre 1996 y 2017.

Por su parte, la periodista Maxine Woodside también se sumó a las despedidas, recordando en sus redes sociales que fue el “único mexicano que realizó una pasarela con sus diseños en el Museo del Louvre, en París”.

¿Quién era Héctor Terrones, diseñador mexicano?

El recorrido profesional de Héctor Terrones presenta una trayectoria poco habitual entre los creadores del mundo de la moda mexicana. Tras obtener formación técnica en Máquinas y Herramientas en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Gonzálo Vázquez Vela”, decidió dar un giro a su carrera.

Se especializó en diseño de moda al cursar estudios en la Universidad Jannette Klein, lo que le permitió acercarse al universo creativo de la moda y el entretenimiento.

Poco a poco fue abriéndose paso, hasta crear su marca homónima de vestidos de novia “HECTOR TERRONES”, emprendimiento con el que estableció una propuesta personal dirigida al mercado nupcial.

Originario de la Ciudad de México, Terrones provenía de una familia ajena al mundo de la moda. Su padre, empresario y fundador de Plásticos Terrones, fue una figura clave en su formación. Mientras que su madre le inculcó el gusto por la moda y por vestir bien.

“Yo me mandaba a hacer mi ropa a Zona Rosa a mi medida con el dinero que ganaba y tomaba clases de diseño y de pintura”, recordó el diseñador en entrevista con Pódcast Destrampados.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Héctor Terrones, quien deja una huella imborrable en la moda nacional.

