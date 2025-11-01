La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: los peones se quedan dormidos otra vez

Y es que la producción le pidió nominar a uno de los dos peones disponibles con un límite de tiempo. Mayero Mori no supo qué hacer, así que ambos terminaron en la placa de nominados.

Sergio Mayer Mori salvó a Manola Diez , pero en lugar de nominar a un granjero, nominó a dos.

La tensión volvió a apoderarse de La Granja VIP durante el más reciente “Viernes de Traición”. Lo que parecía una gala tranquila terminó con un inesperado desafío al conductor Adal Ramones y un castigo colectivo que dejó al público en shock.

El viertes 31 de octubre se llevó a cabo la tercera gala de Traición de La Granja VIP y Sergio Mayer Mori , ganador del reto de salvación, sacó a Manola Diez de la placa de nominados , pero metió a dos peones: Kike Mayagoitia y Omahi .

Los granjeros están por despertar y todavía no está hecho el desayuno.

Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Omahi y Eleazar Gómez no se levantaron a tiempo para comenzar con sus actividades de peones en La Granja.

Los peones se quedan dormidos otra vez pese a llamada de atención de la producción

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de La Granja VIP y otro granjero deberá de abandonar la competencia por decisión del público.

