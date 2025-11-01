México

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: los peones se quedan dormidos otra vez

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

14:37 hsHoy

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Sergio Mayer Mori ganó la salvación, con ello no solo libró su salida, también salvó a un nominado y metió a dos peones a la placa

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de La Granja VIP y otro granjero deberá de abandonar la competencia por decisión del público.

14:28 hsHoy

Los peones se quedan dormidos otra vez pese a llamada de atención de la producción

Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Omahi y Eleazar Gómez no se levantaron a tiempo para comenzar con sus actividades de peones en La Granja.

Los granjeros están por despertar y todavía no está hecho el desayuno.

14:13 hsHoy

Por qué Lolita Cortés rompió en llanto tras la doble nominación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

La noticia sorprendió a los granjeros, especialmente a la actriz, lloró desconsolada y abrazó a sus compañeros

El viertes 31 de octubre se llevó a cabo la tercera gala de Traición de La Granja VIP y Sergio Mayer Mori, ganador del reto de salvación, sacó a Manola Diez de la placa de nominados, pero metió a dos peones: Kike Mayagoitia y Omahi.

13:32 hsHoy

Sergio Mayer Mori desafía en vivo a Adal Ramones en La Granja VIP y causa doble nominación

El ‘viernes de traición’ estuvo lleno de polémica

La tensión volvió a apoderarse de La Granja VIP durante el más reciente “Viernes de Traición”. Lo que parecía una gala tranquila terminó con un inesperado desafío al conductor Adal Ramones y un castigo colectivo que dejó al público en shock.

13:18 hsHoy

Viernes de Traición

Sergio Mayer Mori salvó a Manola Diez, pero en lugar de nominar a un granjero, nominó a dos.

Y es que la producción le pidió nominar a uno de los dos peones disponibles con un límite de tiempo. Mayero Mori no supo qué hacer, así que ambos terminaron en la placa de nominados.

