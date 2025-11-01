La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: los peones se quedan dormidos otra vez

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de La Granja VIP y otro granjero deberá de abandonar la competencia por decisión del público.
Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Omahi y Eleazar Gómez no se levantaron a tiempo para comenzar con sus actividades de peones en La Granja.
Los granjeros están por despertar y todavía no está hecho el desayuno.
El viertes 31 de octubre se llevó a cabo la tercera gala de Traición de La Granja VIP y Sergio Mayer Mori, ganador del reto de salvación, sacó a Manola Diez de la placa de nominados, pero metió a dos peones: Kike Mayagoitia y Omahi.
La tensión volvió a apoderarse de La Granja VIP durante el más reciente “Viernes de Traición”. Lo que parecía una gala tranquila terminó con un inesperado desafío al conductor Adal Ramones y un castigo colectivo que dejó al público en shock.
Sergio Mayer Mori salvó a Manola Diez, pero en lugar de nominar a un granjero, nominó a dos.
Y es que la producción le pidió nominar a uno de los dos peones disponibles con un límite de tiempo. Mayero Mori no supo qué hacer, así que ambos terminaron en la placa de nominados.