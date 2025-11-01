Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’ a Manola Díez y fans de La Granja VIP explotan: “¿No te mordiste la lengua?"

(Instagram)

El conductor Adrián Marcelo volvió a generar polémica con sus declaraciones. Durante un reciente episodio de su pódcast junto a La Mole, el regiomontano se lanzó sin filtros contra La Granja VIP —el reality de TV Azteca conducido por Adal Ramones— y no solo criticó su formato, sino que también ofendió directamente a la actriz Manola Díez, a quien calificó de “enferma mental”.

El comentario ha desatado una fuerte ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios califican sus palabras como una falta de respeto y un ataque hacia la salud mental.

Lo que dijo Adrián Marcelo sobre La Granja VIP y Manola Díez

Fiel a su estilo provocador, el ex participante de La Casa de los Famosos México 2 habló de la producción de TV Azteca y de los participantes con un tono burlón:

“Y ahorita hay uno que está... Hay dinamita, ya metieron... Ahí sí metieron verdaderos agresores”, comentó entre risas.

(IG: @lagranjavip)

Después, continuó señalando que el casting del programa estaba lleno de controversias:

“Es que esa granja está. Y dijeron: ‘¿Quién tiene denuncia si pasó ya tiempo entambado?’ ‘¿Quién le pegó a su novia?’ O sea, ¿quién la dejó moretoneada? Y tráetelos. Sí.”

Marcelo también se refirió al conductor del reality, Adal Ramones, de manera despectiva:

“Y lo conduce alguien con peluquín, güey. ¿Qué puedes esperar de un reality?”.

Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)

Más adelante, su comentario sobre Manola Díez causó indignación:

“Nomás Manuela Díaz, que está desubicada. Me encanta que metan enfermos mentales a los realities, compadre. Esto es lo más delicioso que le puedes dar a la audiencia".

Critican a Adrián Marcelo

El tono burlesco del conductor provocó duras críticas. Muchos usuarios señalaron que este tipo de declaraciones refuerzan estigmas y fomentan la violencia mediática hacia las mujeres.

(Captura de pantalla YouTube)

Estos son algunos de los comentarios en Tiktok:

“Pobre, Adrián, no supera su salida”

“Hubiera entrado Adrián, como que tenía el perfil”.

“¿No te mordiste la lengua?"

El pasado polémico de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo genera controversia por sus palabras. Su paso por La Casa de los Famosos México 2 terminó abruptamente tras una serie de discusiones con Gala Montes.

El conflicto alcanzó un punto crítico cuando, durante una transmisión en vivo, Marcelo lanzó una frase que causó indignación generalizada:

“Una mujer menos que maltratar”.

El comentario derivó en una fuerte discusión dentro del programa y en redes sociales, donde se exigió su salida inmediata. Finalmente, Adrián Marcelo fue retirado del reality, marcando uno de los momentos más polémicos de su carrera televisiva.