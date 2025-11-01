Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’ a Manola Díez y fans de La Granja VIP explotan: “¿No te mordiste la lengua?"

El conductor Adrián Marcelo volvió a generar polémica con sus declaraciones. Durante un reciente episodio de su pódcast junto a La Mole, el regiomontano se lanzó sin filtros contra La Granja VIP —el reality de TV Azteca conducido por Adal Ramones— y no solo criticó su formato, sino que también ofendió directamente a la actriz Manola Díez, a quien calificó de “enferma mental”.
El comentario ha desatado una fuerte ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios califican sus palabras como una falta de respeto y un ataque hacia la salud mental.
Lo que dijo Adrián Marcelo sobre La Granja VIP y Manola Díez
Fiel a su estilo provocador, el ex participante de La Casa de los Famosos México 2 habló de la producción de TV Azteca y de los participantes con un tono burlón:
“Y ahorita hay uno que está... Hay dinamita, ya metieron... Ahí sí metieron verdaderos agresores”, comentó entre risas.
Después, continuó señalando que el casting del programa estaba lleno de controversias:
“Es que esa granja está. Y dijeron: ‘¿Quién tiene denuncia si pasó ya tiempo entambado?’ ‘¿Quién le pegó a su novia?’ O sea, ¿quién la dejó moretoneada? Y tráetelos. Sí.”
Marcelo también se refirió al conductor del reality, Adal Ramones, de manera despectiva:
“Y lo conduce alguien con peluquín, güey. ¿Qué puedes esperar de un reality?”.
Más adelante, su comentario sobre Manola Díez causó indignación:
“Nomás Manuela Díaz, que está desubicada. Me encanta que metan enfermos mentales a los realities, compadre. Esto es lo más delicioso que le puedes dar a la audiencia".
Critican a Adrián Marcelo
El tono burlesco del conductor provocó duras críticas. Muchos usuarios señalaron que este tipo de declaraciones refuerzan estigmas y fomentan la violencia mediática hacia las mujeres.
Estos son algunos de los comentarios en Tiktok:
- “Pobre, Adrián, no supera su salida”
- “Hubiera entrado Adrián, como que tenía el perfil”.
- “¿No te mordiste la lengua?"
El pasado polémico de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2
Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo genera controversia por sus palabras. Su paso por La Casa de los Famosos México 2 terminó abruptamente tras una serie de discusiones con Gala Montes.
El conflicto alcanzó un punto crítico cuando, durante una transmisión en vivo, Marcelo lanzó una frase que causó indignación generalizada:
“Una mujer menos que maltratar”.
El comentario derivó en una fuerte discusión dentro del programa y en redes sociales, donde se exigió su salida inmediata. Finalmente, Adrián Marcelo fue retirado del reality, marcando uno de los momentos más polémicos de su carrera televisiva.