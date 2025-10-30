México

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

El ganador del reto de salvación librará el proceso de eliminación e intercambiará a uno nominado por otro granjero

Por Adriana Castillo

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de La Granja VIP y otro granjero deberá de abandonar la competencia por decisión del público.

Los nominados de esta semana son: Eleazar Gómez, Manola Diez, Sergio Mayer Mori y Lis Vega.

Sin embargo, uno de ellos saldrá de la placa de nominados e intercambiará a uno de sus compañeros nominados por otro granjero. Esto como resultado del juego de salvación.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

¿Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP?

El proceso de eliminación depende únicamente del voto del público, por lo que es imposible saber quién será el tercer eliminado de la temporada antes de que Adal Ramones, conductor principal del reality show, anuncie el resultado en la gala.

Sin embargo, en redes sociales circulan varias encuestas cuyos resultados arrojan una aproximación al apoyo del público que tiene cada nominado.

A continuación te compartimos qué dice la encuesta que el programa Vaya Vaya publicó en Facebook con la consigna: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.

(Facebook: Vaya vaya)
(Facebook: Vaya vaya)

De acuerdo con el primer corte realizado el jueves 30 de octubre, Manola Diez es la favorita del público para continuar en la competencia, pues cuenta el 33 por ciento de votos a favor de su permeancia.

Le siguen Sergio Mayer Mori con 23 por ciento y Lis Vega con 22 por ciento de votos a favor.

Es decir, Eleazar Gómez es el favorito para ser expulsado de La Granja VIP, pues solo tiene 20 por ciento de votos a favor.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos vías oficiales para respaldar a tu granjera o granjero favorito durante la etapa de nominaciones.

La primera alternativa consiste en ingresar a la página web oficial: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota. Una vez dentro del sitio, selecciona a los participantes de tu preferencia y distribuye hasta 10 votos diarios, según sus intenciones.

La segunda opción consiste en descargar la app TV Azteca En Vivo, ingresar a la sección La Granja VIP y elegir al candidato favorito. En esta modalidad, también se pueden asignar 10 votos diarios entre una o más personas nominadas.

Existe una opción adicional para quienes desean incrementar su apoyo: desbloquear 10 votos diarios.

Y es que después de emitir los primeros 10 votos en cualquiera de las dos alternativas, aparece en la parte inferior de la placa de nominados un enlace identificado como “desbloquea 10 votos extra aquí”.

Al hacer clic, se habilita una nueva ventana en la que se otorgan otros 10 votos para la nominación de preferencia.

