Por qué Lolita Cortés rompió en llanto tras la doble nominación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

(IG: @lagranjavipmx)

El viernes 31 de octubre se llevó a cabo la tercera gala de Traición de La Granja VIP y Sergio Mayer Mori, ganador del reto de salvación, sacó a Manola Diez de la placa de nominados, pero metió a dos peones: Kike Mayagoitia y Omahi.

La noticia sorprendió a los granjeros, especialmente a Lolita Cortés, quien rompió en llanto y fue consolada por todos sus compañeros.

(La Granja VIP)

¿Por qué Lolita Cortés lloró tras la nominación de Omahi y Kike Mayagoitia?

La reacción de Lolita Cortés desconcertó a varios fanáticos del reality show, pues ella misma votó en contra de Omahi en la gala de nominación.

Sin embargo, pocos saben que su reacción tiene otro trasfondo. Y es que horas antes le pidió a Sergio Mayer Mori que la traicionara, es decir, que la subiera a la placa de nominados en lugar del nominado que salvaría.

“Sergio me va a subir, me va a traicionar porque se lo pedí. Me dijo: ‘No creo que te vayas’. Le dije: ‘No te preocupes, me voy a ir porque ya se los he pedido de todas las formas posibles, no puedo más’”, le contó la actriz a La Bea y César Doroteo.

(IG: @lagranjavipmx)

De acuerdo con la información que compartió Lolita Cortés, lleva varios días intentando abandonar la competencia porque está afectando su salud mental, pero no ha obtenido una respuesta positiva por parte de la producción.

“No quiero ser un estorbo ni una persona que no haga nada. Yo no soy así, yo soy una persona bien trabajadora que me encanta la paz de mi hogar, mis perros, la paz con mi familia, nos reímos de todo; no me he quejado de la comida y veo cómo están cambiando todos. Yo no contaba con nada de esto”, continuó.

Sergio Mayer Mori habría aceptado la petición de Lolita Cortés y la hubiera llevado a cabo de no ser porque la producción le pidió nominar a un peón.

(IG: @lagranjavip)

“Lamento informarte lo siguiente proveniente de la cabina de producción. Si no das el nombre de uno de ellos, los dos pasan al cuadro de nominados... Lo lamento, Sergio. Se acabó tu tiempo. Omahi y Kike forman desde este momento parte de los nominados. Sergio, entiendo tu posición. Tendrás tus razones", dijo Adal Ramones en la gala de Traición.

Tras lo sucedido, Lolita Cortés se sintió culpable, pues cree que la producción escuchó su plan y por esa razón pidió que Sergio Mayer Mori solo eligiera entre los peones.