Coche de 'Los Cazafantasmas' se roba las miradas de los transeúntes durante festividades del Día de Muertos en CDMX

Miles captaron en video el paso del legendario vehículo de los Ghostbusters durante las celebraciones en Paseo de la Reforma

Durante el Mega Desfile de las Catrinas celebrado el pasado 25 de octubre en el Paseo de la Reforma, un inesperado protagonista se robó la atención de miles de asistentes y usuarios en redes sociales: el icónico automóvil de los Ghostbusters. El vehículo, réplica exacta del famoso Ecto-1, fue visto recorriendo la avenida principal de la Ciudad de México, generando furor entre los espectadores.

Inspirado en la película original de 1984, protagonizada por Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd y Ernie Hudson, este automóvil formó parte de la cultura pop que marcó a toda una generación. Su presencia en el evento mexicano fue descrita por muchos como un cruce entre el cine clásico y las tradiciones nacionales de Halloween y Día de Muertos.

Los videos del Ecto-1 avanzando entre catrinas, calaveras y alebrijes rápidamente se viralizaron en TikTok y X (antes Twitter), acumulando miles de reproducciones. Los comentarios celebraron el ingenio y el humor característico de los mexicanos:

“Como México no hay dos”;“Llama más la atención que los Ferraris”;“Imagínate llegar a una fiesta de disfraces donde todos van de fantasmas y ven llegar ese auto”;“Qué hermosuraaa… muchas felicidades hasta me dieron ganas de chillar”, expresaron algunos usuarios.

El Mega Desfile de las Catrinas, que año con año atrae a locales y turistas, mostró en esta edición un toque cinematográfico inesperado. Aunque no se trataba de un vehículo oficial de la producción estadounidense, la réplica fue elaborada por un ciudadano mexicano que decidió rendir homenaje a una de las películas más icónicas del género sobrenatural.

El icónico vehículo Ecto-1 recorrió Paseo de la Reforma durante el evento, desatando una ola de videos virales en redes sociales. Crédito: TikTok / @ sinmiedoomarcrew & christglz

La imagen del auto circulando junto a comparsas y ofrendas vivientes evocó una mezcla de nostalgia y humor que solo México puede ofrecer. Muchos asistentes afirmaron que fue “el momento más divertido y sorprendente” del desfile.

Para muchos, ver al Ecto-1 en Reforma simbolizó una forma moderna de conectar las creencias sobre la vida y la muerte con la diversión, demostrando que el ingenio nacional no tiene límites cuando se trata de rendir homenaje a los espíritus… incluso los de ficción.

