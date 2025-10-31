Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Los individuos capturados (SSEM)

Una decena de personas, quienes estarían relacionadas con un ataque armado contra elementos de seguridad en el Estado de México, fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y quinees serían miembros de la Familia Michoacana.

Las acciones fueron informadas por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 30 de octubre. La institución señala que los 10 individuos serían integrantes de "una célula de una organización delictiva con orígenes en el Estado de Michoacán“.

Ahora, las 10 personas están bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fue determinado un plazo de dos meses para la finalización de las averiguaciones complementarias.

Fue el pasado 21 de octubre que efectivos de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) fueron alertados, a través de una llamada, sobre una mujer que acusó que días antes su madre había sido secuestrada y que logró contactar con ella y conocer su paradero.

Las 10 personas procesadas (FGJEM)

Es por lo anterior que los uniformados acudieron a la comunidad de San Pablo Malatepec del municipio de Villa de Allende, sitio en el que había sujetos que accionaron sus armas al notar la presencia de los agentes. El ataque fue repelido por los uniformados y los sujetos fueron asegurados.

Cuando los policías entraron al inmueble encontraron a una mujer y a un hombre, quienes al parecer estaban retenidos contra su voluntad, por lo que fueron liberados.

Además, los uniformados encontraron cuatro armas de fuego y cinco vehículos, así como, cargadores, cartuchos, cascos y prendas de vestir con camuflaje, chaleco táctico y fornituras.

Jean David “N”, Pedro “N”, Luis Ángel “N”, Rafael “N”, Nancy “N”, Jessica Paola “N”, Berenice “N”, Enedith “N”, Edwin “N” y Kerin Alberto “N” son las personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos mencionados.

Una mujer y su hijo estaban secuestrados

(FOTO: SSEM)

Por su parte, el pasado 13 de octubre fue anunciado el arresto de nueve individuos, supuestos miembros de una organización criminal relacionada con con actividades de homicidio, secuestro y narcomenudeo, entre los cuales había un objetivo prioritario.

Los sujetos capturados estarían ligados con un homicidio cuádruple registrado el 24 de septiembre pasado en la localidad de Cinco Palos, Temoaya.

Daniel “N” fue identificado objetivo prioritario para las autoridades mexiquenses. Durante revisiones de seguridad en un inmueble de la colonia Villa Cuauhtémoc fue hallada una mujer y su hijo, quienes estaban privadas de su libertad y fueron liberadas por los agentes.