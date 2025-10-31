México

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Se les relaciona con la portación de armamento de uso elusivo y secuestro

Por Luis Contreras

Guardar
Los individuos capturados (SSEM)
Los individuos capturados (SSEM)

Una decena de personas, quienes estarían relacionadas con un ataque armado contra elementos de seguridad en el Estado de México, fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y quinees serían miembros de la Familia Michoacana.

Las acciones fueron informadas por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 30 de octubre. La institución señala que los 10 individuos serían integrantes de "una célula de una organización delictiva con orígenes en el Estado de Michoacán“.

Ahora, las 10 personas están bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fue determinado un plazo de dos meses para la finalización de las averiguaciones complementarias.

Fue el pasado 21 de octubre que efectivos de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) fueron alertados, a través de una llamada, sobre una mujer que acusó que días antes su madre había sido secuestrada y que logró contactar con ella y conocer su paradero.

Las 10 personas procesadas (FGJEM)
Las 10 personas procesadas (FGJEM)

Es por lo anterior que los uniformados acudieron a la comunidad de San Pablo Malatepec del municipio de Villa de Allende, sitio en el que había sujetos que accionaron sus armas al notar la presencia de los agentes. El ataque fue repelido por los uniformados y los sujetos fueron asegurados.

Cuando los policías entraron al inmueble encontraron a una mujer y a un hombre, quienes al parecer estaban retenidos contra su voluntad, por lo que fueron liberados.

Además, los uniformados encontraron cuatro armas de fuego y cinco vehículos, así como, cargadores, cartuchos, cascos y prendas de vestir con camuflaje, chaleco táctico y fornituras.

Jean David “N”, Pedro “N”, Luis Ángel “N”, Rafael “N”, Nancy “N”, Jessica Paola “N”, Berenice “N”, Enedith “N”, Edwin “N” y Kerin Alberto “N” son las personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos mencionados.

Una mujer y su hijo estaban secuestrados

(FOTO: SSEM)
(FOTO: SSEM)

Por su parte, el pasado 13 de octubre fue anunciado el arresto de nueve individuos, supuestos miembros de una organización criminal relacionada con con actividades de homicidio, secuestro y narcomenudeo, entre los cuales había un objetivo prioritario.

Los sujetos capturados estarían ligados con un homicidio cuádruple registrado el 24 de septiembre pasado en la localidad de Cinco Palos, Temoaya.

Daniel “N” fue identificado objetivo prioritario para las autoridades mexiquenses. Durante revisiones de seguridad en un inmueble de la colonia Villa Cuauhtémoc fue hallada una mujer y su hijo, quienes estaban privadas de su libertad y fueron liberadas por los agentes.

Temas Relacionados

EdomexFamilia MichoacanaVilla de AllendeSecuestroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El TEPJF prevé retirar multas por los “acordeones” de la elección judicial

De acuerdo con el proyecto, el Tribunal Electoral prevé revocar todas las sanciones que impuso el INE

El TEPJF prevé retirar multas

Gomita recibe fuertes críticas por su impactante cambio físico tras 15 cirugías estéticas

Araceli Ordaz fue comparada con Lyn May en su reciente publicación en Instagram

Gomita recibe fuertes críticas por

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

El atacante mexicano prefirió emigrar a la MLS con el Kansas City

La ex figura de Chivas

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Esta organización es señalada por tener como sede Cancún, Quintana Roo

Así operaba la red de

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Con dos jornadas restantes, se confirma el pase de varios contendientes y la salida anticipada de un participante, mientras que el resto mantiene opciones en la tabla

Jornada 16: cinco equipos avanzan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba la red de

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Fiscalía de Sinaloa halla restos humanos en fosa clandestina en San Pedro

Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Estas son las empresas mexicanas ligadas al tráfico de migrantes y al Cártel de Sinaloa, sancionadas por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Gomita recibe fuertes críticas por

Gomita recibe fuertes críticas por su impactante cambio físico tras 15 cirugías estéticas

Estos son los precios de los boletos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Muere la actriz Maria Riva, hija de una famosa que envidiaba la belleza de Dolores del Río

Shakira vuelve a México para un evento sorpresa y Aarón Mercury invade su camerino

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

DEPORTES

La ex figura de Chivas

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?