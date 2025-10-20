México

Grupo de secuestradores ligado a la Familia Michoacana suma sentencia de 750 años de prisión en Morelos

Una de las víctimas logró escapar del sitio donde estaba retenida y alertó a elementos de seguridad

Por Luis Contreras

Los sujetos condenados (Fiscalía Morelos)
Un total de cinco personas identificadas como integrantes de una célula criminal dedicada a secuestrar fueron condenados a 150 años de prisión cada uno tras ser hallados culpables de privar de la libertad a tres personas en Morelos y quienes en su momento fueron ligados con la Familia Michoacana.

“Se trata de Angélica “N”, alias La Angie; Eusebio de Jesús “N”, alias El de los Retoños; Geovanni “N”, alias Jovas; Jadier “N”, alias El Pelón y Pedro “N”, alias Italika, en el secuestro de tres personas

Es decir, las sentencias suman 750 años tras las rejas para una mujer y cuatro hombres, lo anterior fue informado por la Fiscalía de Morelos el 19 de octubre.

Las actividades por las que fueron sentenciados sucedieron en junio de 2024. En un primer momento Angélica y otro sujeto llevaron a una víctima a un inmueble ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, sitio donde ya había otra personas privada de su libertad.

Uno de los secuestrados logró
Mientras que en una segunda acción, los cinco sentenciados privaron de la libertad a una tercera persona, esta última era pareja de uno de los dos sujetos secuestrados.

Señalados como presuntos integrantes de la Familia Michoacana

Fue a finales de junio del año pasado que fue informada la vinculación a proceso en contra de los sujetos mencionados. El reporte de las autoridades indicaba que los cuatro sujetos y la mujer serían integrantes de un grupo delictivo.

“Información preliminar señala que los detenidos forman parte de una célula del grupo delictivo denominado La Familia Michoacana que opera en el municipio de Emiliano Zapata y zonas aledañas, en delitos contra la salud, continuándose con las investigaciones respectivas”, se puede leer en el informe del 29 de junio del año pasado.

Un hombre logró escapar de sus captores

Se les identificó como presunto
El 14 de junio de 2024 policías del municipio de Emiliano Zapata realizaban patrullajes en la colonia Lomas de Trujillo, sitio donde un hombre les pidió auxilio debido a que fue secuestrado y logró escapar de sus captores, además de que indicó el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Por lo anterior, los uniformados ingresaron al sitio y detuvieron los ahora sentenciados y fueron liberadas dos personas, lo cual coincidió con lo expuesto por el sujeto que denunció los hechos ante los agentes de policía.

Cabe destacar que al momento de informar la vinculación a proceso en contra de las cinco personas, algunos de los nombres eran ligeramente diferentes, aunque las fotografías son las mismas.

