Sicarios de Los Mayos atacan a marinos en Navolato, Sinaloa: detienen a 13 con armamento y un sombrero

En un domicilio donde se resguardaron se localizó un sombrero, símbolo con el que se identifica el grupo criminal. Foto: SSPC

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron atacados a tiros por sicarios de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa cuando se encontraban realizando labores de patrullaje en el municipio de Navolato, Sinaloa. Como resultado del ataque, 13 integrantes de este grupo armado fueron detenidos.

La acción se efectuó luego de que los marinos detectaran durante su patrullaje terrestre, en el poblado de La Vuelta, un vehículo en el que se trasladaban personas armadas, quienes de inmediato los agredieron con disparos de arma de fuego.

Los elementos repelieron la agresión, pero en su intento de huida, los sujetos ingresaron a un domicilio. Esto permitió a los marinos darles alcance y lograr su captura.

Durante una revisión en el inmueble se aseguró armamento, el cual se integraba de: ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres y 56 cartuchos útiles.

Un sombrero y armamento entre lo asegurado

Objetos asegurados en el domicilio. Foto: SSPC

Además, en el sitio fueron localizados tres vehículos y ocho motocicletas.

Sin embargo, entre los objetos asegurados destaca un sombrero, el cual ha sido el símbolo con el que se identifica a la facción de Los Mayos.

Este símbolo se atribuye a que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, era conocido como “El Señor del Sombrero” por su gusto por llevarlos. Es así que tras el inicio de la guerra interna que mantienen en la organización criminal desde septiembre de 2024 por la captura del narcotraficante, la facción de Los Mayos se han identificado con sombreros, mientras que Los Chapos utilizan pizzas.

Reporte de detonaciones de arma de fuego ocurrió desde la mañana

De acuerdo con Los Noticieristas, fue a las 05:00 de la mañana de este viernes cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el poblado La Vuelta. Cuatro horas después se mantenía presencia de elementos de seguridad federal, de la Marina y del Ejército Mexicano en la zona, además de que se visualizó un helicóptero de las Fuerzas Armadas en la zona.

Imagen ilustrativa. | X / @OHarfuch

Estas detenciones se suman a las realizadas el pasado 23 de octubre en los municipios de Culiacán y Navolato que dejaron como saldo 18 personas detenidas, quienes fueron identificados como integrantes de Los Mayos y Los Chapitos.

En un primer hecho, siete sujetos llevaron a cabo un ataque en contra de marinos al noroeste de Culiacán, y tras repeler la agresión, se logró el aseguramiento de armamento. Información obtenida por Infobae México refiere que eran integrantes de Los Chapitos.

Una segunda acción ocurrió en Navolato, en el campo San Luis, donde agentes de seguridad estatal detuvieron a 11 hombres con arsenal. Este medio pudo conocer que se trataba de integrantes de la facción de Los Mayos.