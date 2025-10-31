México

Menores rescatados por la Marina viajaron de manera voluntaria a BCS para realizar trabajos agrícolas, informa FGE

Los adolescentes, originarios de Chiapas, se encuentran en Sinaloa luego de ser trasladados por el personal naval

Por Ale Huitron

Los adolescentes fueron rescatados en
Los adolescentes fueron rescatados en una embarcación y llevados a Sinaloa. Foto: Marina

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que los 28 adolescentes de origen chiapaneco que fueron rescatados por la Secretaría de Marina (Semar) se trasladaron de forma voluntaria al estado de Baja California Sur para realizar trabajos agrícolas.

Luego de que se reportara el arribo de 27 menores de edad y una joven de 18 años en una embarcación al recinto portuario de la Terminal Dos de La Paz, y de ser trasladados al Puerto de Topolobampo, en Sinaloa, el Ministerio Público local detalló que se han realizado entrevistas a 25 de los adolescentes, quienes manifestaron su arribo voluntario para laborar, y que ya lo habían hecho en el municipio de Comondú.

Durante las acciones se ha contado con el apoyo de dos traductores para facilitar la comunicación, ya que los jóvenes hablan lenguas originarias del estado de Chiapas.

Además, detalló que se han implementado medidas de protección para garantizar la seguridad, integridad física, alimentación y alojamiento de las víctimas.

“Han mantenido comunicación constante con sus familias, a través de sus teléfonos celulares que ya portaban al momento de su rescate”, aseguró la Fiscalía.

Los jóvenes recibieron atención médica
Los jóvenes recibieron atención médica y se les proporcionó alimentos. Foto: Marina

Se espera que las entrevistas continúen durante las próximas horas para que se concluya la investigación y los adolescentes puedan ser trasladados de vuelta a su estado de origen.

Así fue el rescate

La Secretaría de Marina informó que las 28 personas llegaron por sus “propios medios” al recinto portuario de la Terminal Dos de La Paz, en Baja California Sur, donde se les brindó apoyo.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, los adolescentes se encontraban a bordo de una embarcación en altamar, donde fueron ubicados 27 de entre 14 y 17 años de edad, así como una joven de 18 años.

Posterior a su ubicación, los jóvenes fueron trasladados al Puerto de Topolobampo, en Sinaloa, a bordo del Buque “Santa Marcela II”, perteneciente a la empresa Transportes Marítimos de California (TMC), quienes brindaron su servicio de manera gratuita.

Foto: Marina
Foto: Marina

Al llegar al Puerto de Topolobampo, personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Octava Zona Naval brindó atención médica a los jóvenes, destacando que se encontraban en buen estado de salud.

Además, se les proporcionaron alimentos y agua para posteriormente ser entregados a las autoridades de la Fiscalía Estatal para determinar su situación legal y retornar a su lugar de origen.

Cabe señalar que por este hecho no se reportaron personas detenidas.

