México

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Los 27 hombres y la mujer serán trasladados al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa

Por Fabián Sosa

La Marina detectó actiuvidades irregulares de un navío sin rumbo declarado. (Imagen de Archivo/ Infobae México / Andrés Martínez)

El hallazgo de 28 menores de edad, se logró gracias a un operativo marítimo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar). Con estas acciones fue posible localizar a 27 varones y una mujer a bordo de una embarcación que navegaba sin ruta declarada en la zona litoral de La Paz, Baja California Sur.

Las víctimas, que presentaban indicios de privación de la libertad, serán trasladadas al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, donde recibirán atención médica y psicológica inmediata.

El operativo se originó durante una inspección rutinaria de la Marina, cuando personal naval detectó movimientos irregulares en una nave que no había reportado su ruta.

Otros datos del rescate de los 28 menores

El estado de Baja California Sur reportó cero homicidios dolosos. (Imagen de Archivo/ Semar)

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, entre ellos Línea Directa, al abordar la embarcación, los elementos encontraron a los menores en condiciones que sugerían privación de la libertad. Por motivos de seguridad, las autoridades no han precisado el punto exacto del hallazgo ni el origen del traslado de los menores.

La decisión de llevar a las víctimas a Topolobampo responde a la infraestructura logística y la capacidad médica del puerto, que permite una atención rápida y segura.

Una vez en tierra, el Sistema DIF Municipal de Ahome coordinará la primera etapa de asistencia integral, aplicando protocolos de salud, identificación y contención emocional para niñas, niños y adolescentes.

El objetivo es garantizar que los menores reciban protección y acompañamiento conforme a la legislación nacional y estatal de atención a víctimas.

Mientras se desarrolla la atención a los afectados, la Vicefiscalía Regional Zona Norte mantiene comunicación con otras instancias para determinar si el caso corresponde a un delito del fuero común o federal.

La investigación también explora la posible implicación de redes criminales dedicadas a la trata o tráfico de personas. Si se confirma la participación de este tipo de organizaciones, la Fiscalía General de la República podría asumir la conducción del caso.

Además de la atención inmediata, las autoridades han iniciado indagatorias para establecer el origen de los menores y verificar si existen denuncias previas de desaparición relacionadas con este grupo.

Seguridad en el estado de Baja California Sur

Las cifras de Baja California presentan mejoras según informe de seguridad. (SSPC Tijuana)

El estado de Baja California Sur finalizó octubre de 2025 sin reportar víctimas por delitos de homicidio doloso, de acuerdo con el Informe de Seguridad del 29 de octubre por las Fiscalías estatales y organismos federales.

Esta situación ubica a la entidad entre las pocas jurisdicciones mexicanas que no presentaron homicidios en el periodo más reciente, junto a Campeche. La entidad contrasta la cifra con entidades que superaron las 90 víctimas mensuales.

La comparación anual muestra que la situación estable en Baja California Sur se sostiene desde por lo menos el primer trimestre, sin saltos en el indicador mensual ni alteraciones en la tendencia.

Según cifras publicadas en el reporte oficial, el resto de los estados de la región norte reportó víctimas de homicidio, en particular Sinaloa. El reporte destaca: “Al 29 de octubre de 2025, seis entidades federativas no notificaron víctimas por homicidio doloso en los registros consultados por las Fiscalías”.

Secretaría de MarinaSemarBaja California SurTopolobampoTrata de personasFiscalía General de la Repúblicamexico-noticiasNarco en México

