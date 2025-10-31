Luz María Zetina reacciona a críticas por intentar ‘suplir’ a Yolanda Andrade en su programa cuando estaba en convalecencia

(IG: @luzmazetina // Unicable)

Luz María Zetina reaccionó a las críticas que se desataron en su contra por intentar conducir Montse&Joe cuando Yolanda Andrade estaba en convalecencia.

“Lo que diga la gente es lo que diga la gente. Yo estoy diciendo que no hay ninguna falsedad en lo que se dijo. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta”, declaró ante las cámaras y micrófonos del reportero Alan Saldaña.

Según la presentadora, habló con Montserrat Oliver sobre la posibilidad de entrar al programa en ausencia de Yolanda Andrade y así lo hizo, pero solo en una emisión.

Crédito: Instagram/@luzmazetina)

“En realidad lo único que pasó fue que yo fui a conducir el programa justamente el día que Joe (apodo de Yolanda Andrade) no fue. Entonces, me llevo increíble con Montserrat”, contó.

Luz María Zetina confesó que tiene la intención de regresar a la televisión, pero no en cualquiera: “En un programa que tenga mucho corazón”.

Por último, aseguró que Martha Figueroa no mintió al contar, en su programa Así se hacen los chismes, que ella quería entrar a Montse&Joe y le deseo pronta recuperación a Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade regresa a la televisión tras superar complicaciones de salud.

“Yo le deseo toda la salud y el bienestar, muchas bendiciones”, dijo.

Yolanda Andrade regresa a Montse&Joe

Tras varios meses de ausencia por problemas de salud, la conductora regresó al programa que conduce con Montserrat Oliver en Unicable.

Fue a finales de octubre cuando se presentó en el foro de grabación y abrió su corazón para compartir cómo ha enfrentado su enfermedad.

La famosa regresó a Montse y Joe (Unicable/Youtube)

“De decir: ‘Dios mío, ¿cómo? Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover’. (…) Es un tema que a la familia cansa mucho también, aunque se turnen, que pasas por muchas emociones y principalmente hay una que reconozco perfecto y es la depresión. Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces", dijo.

La conductora confesó que tiene sentimientos encontrados cuando escucha cómo ha cambiado su voz desde que se presentó su enfermedad hasta la actualidad.

“Yo mi voz y como hablo, siento que yo no lo había escuchado. (…) Cuando yo veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo, como que el estuche se me cansó”, comentó.

Yolanda Andrade regresa a la televisión con imagen de San Miguel Arcángel, fans aseguran fue su protección (Foto: Unicable)

Y externó unas palabras de agradecimiento a su familia por su apoyo, así como un mensaje de aliento para las personas que, como ella, se encuentran atravesando por un problema de salud.

“Tengo mucha fe y agradezco a toda la gente que ora por mí. (…) A toda la gente que le esté pasando cualquier tipo de enfermedad, los comprendo. Tengan paciencia con sus familiares porque a veces uno se fastidia y se pone grosero", añadió.