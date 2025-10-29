México

¿Cristian Castro golpeó a Verónica Castro? El cantante revela qué pasó y por qué discutió con su mamá

Fue Yolanda Andrade quien expuso el supuesto encontronazo entre madre e hijo

Por Adriana Castillo

Cristian Castro escribió un emotivo
Cristian Castro escribió un emotivo tema a Verónica Castro, canción que conmovió a la actriz durante una interpretación en vivo (Foto: Instagram)

Cristian Castro rompió el silencio sobre una fuerte discusión que habría tenido con su famosa madre, Verónica Castro, hace varios años y que, según Yolanda Andrade, habría terminado en golpes.

No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes“, declaró para el programa Intrusos.

El cantante negó haber golpeado a su madre. (IG: @intrusos)

El cantante no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce cuándo habría ocurrido la discusión y con quién estaba casado en ese entonces, pero sí aseguró que jamás golpearía a su madre.

“Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida. Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto. Mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella. Somos como un objeto que es nuestro, o sea, yo soy suyo y ella es mía", agregó.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la supuesta pelea a golpes con Cristian?

Fue en febrero de 2024 cuando la conductora expuso un supuesto episodio de violencia entre el cantante y su madre.

La actriz de 72 años
La actriz de 72 años aclara que su retiro de los escenarios no es definitivo (IG)

Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. Que cante muy bonito, mis respetos, muy bonito, qué padre, pero qué esperas”, dijo en un encuentro con medios.

De acuerdo con la información que compartió Andrade, la supuesta discusión entre madre e hijo habría ocurrido cuando ella era cercana a Verónica Castro.

“No estaba presente, hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital. Nunca me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida levantaba los brazos”, añadió.

(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)

Pese a lo ocurrido, la presentadora aseguró que ya perdonó al cantante.

“Si se lo perdonó su mamá, que no se lo perdone yo. No tengo por qué perdonar a nadie, digo, no me compete. En su momento, como era mi pareja (Verónica Castro), sí me dolió mucho”, concluyó.

Cabe recordar que Yolanda Andrade ha hablado en varias ocasiones sobre una supuesta relación amorosa que habría tenido con la famosa actriz y presentadora mexicana hace algunos años.

