México

“El Zócalo de las Ciencias”: fecha y lugar en CDMX para disfrutar de un planetario, telescopios y hacer experimentos

Esta iniciativa para acercar la ciencia a la ciudadanía llega al corazón de la Ciudad de México con actividades interactivas para todas las edades

Por Raúl A. González

Guardar
PILARES y SECTEI forman una
PILARES y SECTEI forman una alianza para traer una experiencia única a los amantes de la ciencia en CDMX Crédito: Facebook/ Aquí en MX

A partir del próximo 31 de octubre, el centro de la Ciudad de México se transformará en un escenario destinado a la divulgación científica, con la inauguración del Zócalo de las Ciencias, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

Este evento tendrá lugar en el PILARES Tenochtitlán, ubicado entre las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, comenzará a ofrecer desde las 10:00 a.m. una jornada repleta de activaciones interactivas, talleres y espectáculos para público de todas las edades.

El 31 de octubre será
El 31 de octubre será la inauguración de esta celebración llena de actividades científicas. Crédito: X/ @SECTEI_CDMX

Qué actividades habrá en el Zócalo de las Ciencias

En su inauguración, la propuesta contempla más de veinte actividades interactivas, entre las que destacan demostraciones, experimentos, sesiones dentro un planetario y observaciones astronómicas desde telescopios. Todas estarán a cargo de docentes de PILARES y contarán con la colaboración de personal de instituciones de investigación y divulgación científica, como el Museo de Historia Natural, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el canal de divulgación Chema Tierra.

A su vez, esta jornada inaugural concluirá con un concierto en vivo de la banda de rock para infancias Mr. Gato y los del Callejón, que pretende añadir otra capa de festividad al ambiente familiar que se gestará este día.

Mr. Gato y Los del
Mr. Gato y Los del Callejón se harán presentes durante el Zócalo de las Ciencias para amenizar el ambiente del evento. Crédito: Facebook/ Mr. Gato y Los del Callejón

Cuál es la misión del Gobierno de la Ciudad de México al realizar este evento

La iniciativa tiene como objetivo principal sembrar curiosidad y creatividad en miles de personas, al mismo tiempo que fortalece alianzas entre instituciones, universidades, museos, colectivos y comunidades científicas. De esta manera, se consolidará un modelo colaborativo de difusión de la ciencia en el epicentro de la ciudad. Todo con la fiel visión de impulsar el conocimiento en toda la Ciudad de México.

A partir de esta edición, el Zócalo de las Ciencias se convertirá en un punto de encuentro mensual, coincidiendo con los viernes en que se realizan las juntas de Consejo Técnico Escolar, fechas en las que las infancias y adolescentes no asisten a clases. De este modo, el programa pretende aprovechar el espacio histórico los días señalados para ofrecer alternativas lúdicas, accesibles e incluyentes, orientadas a despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

El Zócalo de las Ciencias
El Zócalo de las Ciencias contará con diversas actividades, desde la observación solar con telescopios hasta la asistencia a un luminoso planetario. Crédito: X/ @PLEE_IPNoficial

El Gobierno de la Ciudad de México, dirigido por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, respalda este programa como parte de su compromiso con el acercamiento de la educación, la ciencia y la tecnología a toda la población, promoviendo el uso de los espacios públicos como entornos idóneos para el aprendizaje y la imaginación.

Temas Relacionados

Zócalo de las CienciasCienciasDivulgación Científicamexico-noticias

Más Noticias

Menores rescatados por la Marina viajaron de manera voluntaria a BCS para realizar trabajos agrícolas, informa FGE

Los adolescentes, originarios de Chiapas, se encuentran en Sinaloa luego de ser trasladados por el personal naval

Menores rescatados por la Marina

Congreso de Querétaro frena la despenalización del aborto, voto del PAN fue decisivo

El acceso a la interrupción legal del embarazo permanece restringido en el estado, a pesar de la presión social y el precedente legal a nivel nacional

Congreso de Querétaro frena la

Esta es la batalla que dirigió Miguel Hidalgo con 70 mil insurgentes contra 5 mil realistas

El enfrentamiento de 1810 marcó un antes y un después en la lucha insurgente, con un ejército numeroso pero inexperto y una retirada inesperada

Esta es la batalla que

Paseo largo o varias caminatas breves lo que tu cuerpo prefiere sin que lo sepas

Estudios recientes comparan efectos en metabolismo, circulación, energía y rutina diaria revelan cuál opción aporta más beneficios sostenibles

Paseo largo o varias caminatas

Fans en México reaccionan en redes tras revelación de póster oficial y avances de ‘Scream 7’

Neve Campbell y Courteney Cox regresan a sus papeles de Sidney Prescott y Gale Weathers, respectivamente

Fans en México reaccionan en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro detenidos y más de

Cuatro detenidos y más de 100 dosis de droga aseguradas durante cateo en la alcaldía Tlalpan, CDMX

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Fiscalía de Sinaloa halla restos humanos en fosa clandestina en San Pedro

Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Leticia Calderón revela si procederá legalmente contra quien difundió el rumor de su muerte en TikTok

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: La Bea motiva a nominados

Fans en México reaccionan en redes tras revelación de póster oficial y avances de ‘Scream 7’

Mauricio Castillo revela que desde ‘Otro Rollo’ Manola Díez tenía carácter explosivo: “La hacíamos a un ladito”

DEPORTES

La ex figura de Chivas

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?