“El Zócalo de las Ciencias”: fecha y lugar en CDMX para disfrutar de un planetario, telescopios y hacer experimentos

PILARES y SECTEI forman una alianza para traer una experiencia única a los amantes de la ciencia en CDMX Crédito: Facebook/ Aquí en MX

A partir del próximo 31 de octubre, el centro de la Ciudad de México se transformará en un escenario destinado a la divulgación científica, con la inauguración del Zócalo de las Ciencias, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

Este evento tendrá lugar en el PILARES Tenochtitlán, ubicado entre las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, comenzará a ofrecer desde las 10:00 a.m. una jornada repleta de activaciones interactivas, talleres y espectáculos para público de todas las edades.

El 31 de octubre será la inauguración de esta celebración llena de actividades científicas. Crédito: X/ @SECTEI_CDMX

Qué actividades habrá en el Zócalo de las Ciencias

En su inauguración, la propuesta contempla más de veinte actividades interactivas, entre las que destacan demostraciones, experimentos, sesiones dentro un planetario y observaciones astronómicas desde telescopios. Todas estarán a cargo de docentes de PILARES y contarán con la colaboración de personal de instituciones de investigación y divulgación científica, como el Museo de Historia Natural, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el canal de divulgación Chema Tierra.

A su vez, esta jornada inaugural concluirá con un concierto en vivo de la banda de rock para infancias Mr. Gato y los del Callejón, que pretende añadir otra capa de festividad al ambiente familiar que se gestará este día.

Mr. Gato y Los del Callejón se harán presentes durante el Zócalo de las Ciencias para amenizar el ambiente del evento. Crédito: Facebook/ Mr. Gato y Los del Callejón

Cuál es la misión del Gobierno de la Ciudad de México al realizar este evento

La iniciativa tiene como objetivo principal sembrar curiosidad y creatividad en miles de personas, al mismo tiempo que fortalece alianzas entre instituciones, universidades, museos, colectivos y comunidades científicas. De esta manera, se consolidará un modelo colaborativo de difusión de la ciencia en el epicentro de la ciudad. Todo con la fiel visión de impulsar el conocimiento en toda la Ciudad de México.

A partir de esta edición, el Zócalo de las Ciencias se convertirá en un punto de encuentro mensual, coincidiendo con los viernes en que se realizan las juntas de Consejo Técnico Escolar, fechas en las que las infancias y adolescentes no asisten a clases. De este modo, el programa pretende aprovechar el espacio histórico los días señalados para ofrecer alternativas lúdicas, accesibles e incluyentes, orientadas a despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

El Zócalo de las Ciencias contará con diversas actividades, desde la observación solar con telescopios hasta la asistencia a un luminoso planetario. Crédito: X/ @PLEE_IPNoficial

El Gobierno de la Ciudad de México, dirigido por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, respalda este programa como parte de su compromiso con el acercamiento de la educación, la ciencia y la tecnología a toda la población, promoviendo el uso de los espacios públicos como entornos idóneos para el aprendizaje y la imaginación.