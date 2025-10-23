México

FCE repartirá 2.5 millones de libros a jóvenes en América Latina: ¿Qué títulos son y cómo se entregarán?

Paco Ignacio Taibo II indicó que se distribuirán libros de la colección ’27 para el 25′ a jóvenes de 15 a 30 años.

Por Fernanda López-Castro

Paco Ignacio Taibo indicó que los libros se repartirán a jóvenes de 15 a 30 años. | Presidencia

Paco Ignacio Taibo II, escritor y director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), informó que el gobierno de México repartirá 2.5 millones de libros a jóvenes de América Latina, como parte de un proyecto que calificó como “la operación más grande a nivel universal que se ha hecho de fomento a la lectura”.

El funcionario federal platicó que el proyecto se trabajó durante dos años, durante los cuales se trabajó por “trazar un mapa de alianzas” con diversos países, a través de acuerdos con gobiernos e instituciones de segundo nivel para obtener financiamiento múltiple.

Sin embargo, precisó que los principales recursos provienen del gobierno de México, obtenidos a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Culminamos un proceso que se vino cocinando durante dos años y medio para la operación más grande, yo diría, a nivel universal del fomento a la lectura que se ha hecho. Vamos a repartir 2. 5 millones de libros a adolescentes de América Latina”, dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Fondo de Cultura EconómicaAmérica LatinaLibroslecturaLa Mañaneramexico-noticias

