Belinda se convierte en Greta de los ‘Gremlins’ para celebrar Halloween; así se vivió su icónica fiesta de disfraces en CDMX

Belinda ofreció su icónica fiesta anual por Halloween en la Ciudad de México y lo hizo disfrazada de nada más y menos que Greta, personaje de la película Gremlins.

La cantante hizo su entrada triunfal a bordo de un auto clásico y subió al escenario a ritmo del Fantasma de la Ópera.

“Bienvenidos a mi Beliween 2025. Ya saben que esta es mi época favorita del año, quiero que la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan y disfruten", dijo.

La cantante ofreció su fiesta anual de Halloween TikTok: @edher_kamparte

Al evento asistieron varias personalidades del medio artístico nacional e influencers, entre quienes destacó Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aaron Abasolo, un famoso personaje de su padre Eugenio Derbez.

Karol Sevilla también llamó la atención desde su llegada, pues apareció disfrazada de Megan, personaje principal de la película del mismo nombre.

Mía Rubín y Tarik Othón aparecieron disfrazados de vampiros, mientras que Erik Rubín optó por un traje de zombie disco.

Majo Aguilar acudió a la fiesta disfrazada de un personaje de Zelda.

Las fotografías y los videos de la celebración se viralizaron en redes sociales, donde varios fanáticos de la cantante aplaudieron su caracterización como Greta y los disfraces de los invitados.

Algunos otros mencionaron a Christian Nodal, expareja de la artista. Y es que cuando fueron novios dieron mucho de qué hablar por sus disfraces de pareja.

“Belinda cada año espectacular con sus disfraces en los BELIWEEN.”

“ocupo estar en un Beliween.”

“Nodal bien triste pensando en el Beliween. Ángela recordando las fotos de Nodal con Beli disfrazados.”

“Ya me imagino a Ángela Aguilar cuando la copie.”

“Legendario su disfraz. Algunos no están preparados para verlo.”

Cabe mencionar que el Beliween no fue la única fiesta de disfraces que se celebró el 30 de octubre en la Ciudad de México, pues Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez ofrecieron la fiesta de la película Wicked por encomienda de Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Así se vivió la fiesta de Wicked en México

El evento fue privado y también asistieron tanto personalidades del medio artístico nacional como influencers.

Wendy Guevara se disfrazó de Glinda, mientras que Karina Torres se convirtió en Elphaba. Paola Suárez optó por dar vida al león de El Mago de Oz.

La invitada de honor fue Ceci de la Cueva, actriz que dobló a Glinda en la película y la interpretó en la obra de teatro en México.

Cabe recordar que las protagonistas de Wicked por siempre eligieron a las influencers mexicanas para ofrecer una fiesta de disfraces en la Ciudad de México. Esto como parte de la celebración por el próximo lanzamiento de la película el 21 de noviembre.