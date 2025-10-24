Belinda sufre accidente en show en vivo tras tocar la batería: “Lo único que me faltaba”

(TikTok: @aaronjandette)

Belinda suma una lesión a la ruptura del menisco de su rodilla izquierda y ligamento cruzado.

Y es que en un reciente concierto que ofreció en un evento privado en la Ciudad de México, se lesionó un dedo de su mano derecha tras tocar la batería.

“Lo que me faltaba después de tocar la batería. No sé si tengo el dedo roto. Lo único que me faltaba”, reveló en sus historias de Instagram.

La cantante ofreció un concierto en un evento privado TikTok: @aaronjandette

La cantante no compartió más información al respecto, por lo que se desconoce si recibió atención médica y cuál sería el diagnóstico médico que habría recibido sobre su lesión.

No obstante, gracias a algunas personas que asistieron al evento y que compartieron videos en redes sociales, se sabe que Belinda continuó con su presentación pese al incidente.

Cabe recordar que la estrella pop se rompió el menisco de su rodilla izquierda en septiembre. Desde entonces ha seguido un tratamiento para no agravar la situación, pero también ha postergado la operación que necesita para sanar por completo.

La cantante ofreció un show en un evento privado IG: @belindapop

Y es que tiene la agenda llena con conciertos y presentaciones especiales de Mentiras All-Stars. De hecho, el próximo 8 y 9 de noviembre se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 en la Ciudad de México con la obra de teatro.

¿Quién es el guapo que conquistó a Belinda en un concierto en Jalisco?

El pasado 19 de octubre, Belinda ofreció un concierto en el foro principal de las Fiestas de Octubre en Jalisco, durante el cual vivió dos instantes que atrajeron atención en redes sociales: se emocionó hasta las lágrimas interpretando “Luz sin gravedad” y posó para una fotografía con un seguidor.

La cantante se viralizó tras pedirle la foto a uno de sus fans en Jalisco. (TikTok: @laurisgarzag)

“Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo”, exclamó mientras señalaba a un joven que se encontraba entre las primeras filas.

Desde entonces, la identidad del joven generó curiosidad entre los internautas.

Se trata de César Echeverría, un aparente modelo oriundo de Guadalajara. Esto se sabe gracias a que compartió su selfie con Belinda en su cuenta de Instagram.

(IG: @elpinchecesar_)

“Prometo ser un buen migajero”, escribió en el post.

La publicación se llenó de comentarios elogiosos de admiradoras de la cantante luego de que el video de su encuentro se viralizó.

En ese perfil, suele mostrar imágenes tomadas durante viajes a diversos lugares emblemáticos, así como otras fotografías que sugieren su trabajo como modelo; actualmente reúne 9.000 seguidores.

Hasta ahora, Belinda no ha hecho comentarios públicos ni se sabe si contactó a César Echeverría tras el acontecimiento.