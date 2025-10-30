Sheinbaum confirma que Simón Levy fue detenido y liberado en Lisboa, niega persecución política

Sheinbaum mostró el documento oficial de la detención y liberación de Simón Levy. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Simón Levy, empresario y exfuncionario de la Ciudad de México, fue detenido y liberado en Lisboa, al mostrar un documento oficial sobre el proceso de aprehensión emitido por las autoridades de Portugal.

En su conferencia mañanera, la mandataria precisó que de acuerdo con dicho documento, Levy fue detenido el 28 de octubre pasado al ingresar a Portugal, en cumplimiento a una orden internacional de detención.

Mencionó que según la misma información, el exfuncionario fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29 de octubre, donde se determinó su liberación, aparentemente por contar con nacionalidad europea, sin precisar de qué país.

“Es un documento de Lisboa, está en portugués, que muestra la detención, dice: Por medio del presente correo electrónico se informa que el ciudadano Simón ‘N’ fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día hoy.

“Parece que tiene nacionalidad de uno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal u otro país y por lo tanto lo liberan, pero no lo dejan salir del país”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...